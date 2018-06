Um jovem motociclista, de 14 anos, vítima de um acidente no circuito de Barcelona, no domingo, morreu devido aos graves ferimentos que sofreu, confirmaram nesta segunda-feira responsáveis do circuito.

Andreas Pérez competia na quarta ronda do Campeonato do Mundo Júnior, na categoria Moto3, quando se despistou e caiu na curva número seis do circuito catalão, tendo sido atingido por outros pilotos e ficado gravemente ferido.

Após o acidente, o jovem espanhol ainda recebeu assistência médica na pista, mas foi rapidamente transferido de helicóptero para o Hospital de Sant Pau (Barcelona), no qual passou as últimas horas nos cuidados intensivos.

"Apesar dos grandes esforços da equipa médica do circuito e do hospital, o Andreas não conseguiu superar os ferimentos graves e perdeu a vida na manhã de 11 de Junho", lê-se no comunicado divulgado.

O piloto foi um dos destaques da última edição da Taça de Talentos Europeus, no ano passado, tendo alcançado a quarta posição na classificação geral, com duas vitórias e duas pole positions.

Esta época, Pérez tinha sido promovido à categoria de Moto3, competindo no Campeonato do Mundo Júnior pela equipa espanhola Reale Avintia Academy.

