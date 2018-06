O golo marcado por Héctor Herrera na vitória do FC Porto frente ao Benfica (0-1), no estádio da Luz, na 30.ª jornada da I Liga, foi eleito o melhor da época 2017/2018 numa votação levada a cabo no site do Sindicato dos Jogadores.

Além da bela execução, o golo revelou-se fundamental para a conquista do título por parte dos "dragões". O tento solitário de Herrera garantiu a vitória frente aos "encarnados" — quando estes lideravam a tabela classificativa —, colocando o FC Porto na liderança do campeonato.

O golo apontado pelo médio mexicano recolheu 43,7% dos votos. Os tentos de André Sousa (Belenenses) frente ao Feirense, a contar para a sétima jornada, e o de Bruno Fernandes (Sporting) frente ao V. Guimarães, apontado na terceira jornada, arrecadaram o segundo e terceiro lugares. O golo do médio dos "azuis do Restelo" foi eleito por 12,2% dos cibernautas, enquanto o do médio "leonino" conquistou 10,23% das preferências dos votantes.

O prémio foi disputado por todos os vencedores das votações mensais conduzidas no site do Sindicato dos Jogadores. Entre os candidatos a melhor golo da época estavam Bruno Fernandes (Sporting), André Sousa (Belenenses), Rodrigo Pinho (Marítimo), Shoya Nakajima (Portimonense), Dráusio (Marítimo), Fabrício (Portimonense), Nildo (Aves), Héctor Herrera (FC Porto) e Kuca (Boavista).

O galardão será entregue ao médio mexicano já no início da próxima temporada, numa data a definir.

