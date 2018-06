O Campeonato da Europa de canoagem terminou ontem da melhor maneira para as cores portuguesas, com mais três medalhas – uma de ouro, uma de prata e outra de bronze – a juntar ao ouro conquistado por Fernando Pimenta no sábado. Uma jornada positiva a coincidir com o Dia de Portugal, e que serve como injecção de moral para a preparação do Mundial de canoagem que vai realizar-se em Montemor-o-Velho entre 23 e 26 de Agosto.

Ao mesmo tempo que, em Ponta Delgada, nos Açores, o Presidente da República e o primeiro-ministro assistiam à cerimónia de comemoração do 10 de Junho, em Belgrado, na Sérvia, os atletas portugueses da canoagem elevavam a bandeira portuguesa no Campeonato da Europa. O saldo final de quatro medalhas, duas delas de ouro, é positivo: “Estamos todos de parabéns. Toda a equipa portuguesa merece apoio. Continuamos o trabalho. Viva Portugal”, destacou Fernando Pimenta, que conquistou três das medalhas portuguesas na competição, numa publicação nas redes sociais.

“O Campeonato da Europa terminou da melhor forma. Melhor era possível, mas fui medalha de prata no K1 5000 metros. Foi um fantástico fim-de-semana. Medalha de ouro no K1 1000 metros, a distância olímpica. Medalha de bronze no K1 500 metros, e consegui melhorar o meu resultado do Europeu, que era um sétimo lugar. E agora medalha de prata no K1 5000 metros. Fantástico. Para comemorar da melhor forma o Dia de Portugal as raparigas [Joana Vasconcelos e Teresa Portugal] conseguiram sagrar-se campeãs da Europa”, acrescentou o canoísta português, o mais galardoado na história da modalidade em Portugal – soma 16 medalhas em Europeus.

Depois de ter revalidado (pela terceira vez consecutiva) o título em K1 1000 metros, no sábado, Fernando Pimenta fechou a competição com o bronze na prova de K1 500m e a prata em K1 5000m. Nesta última prova, em que é o detentor do título mundial, o canoísta português terminou a 10,830s do alemão Max Hoff, que defendia o título europeu. “Fiz uma boa largada e sabia que tinha de me colocar na frente, porque ia haver muita confusão. A meio da competição, o bielorrusso bateu no norueguês e esse bateu em mim, levei uma forte pancada na traseira”, explicou Pimenta à RTP. “Não sei se chegaria lá ou não, mas sei que estava na luta com o alemão”, acrescentou.

Na competição feminina, a dupla Joana Vasconcelos e Teresa Portela deu a Portugal o segundo título neste Campeonato da Europa, com um triunfo na disputada prova de K2 200 metros. Depois do sétimo lugar obtido em K2 500m, a tripulação portuguesa venceu a final dos 200 metros com um tempo de 37,055 segundos, 28 milésimos de segundo mais rápida do que as russas Natalia Podolskaya e Vera Sobetova. “Foi uma prova bastante boa, mas também muito disputada. Demos o nosso melhor, tal como tínhamos feito nos 500 metros. Queremos sempre mais, mas acabou com um final risonho”, destacou Joana Vasconcelos, em declarações à RTP. "É sempre bom ganhar uma competição, ainda por cima no Campeonato da Europa, depois de uma final de K4 que não conseguimos e um sétimo lugar no K2, em que achávamos que merecíamos mais. Deu-nos algum alento para continuarmos a preparar o Mundial”, acrescentou Teresa Portela.

Para além de Fernando Pimenta e da dupla Vasconcelos/Portela, entre os restantes canoístas portugueses em acção nos Europeus de Belgrado destacou-se Hélder Silva, sexto classificado na final de C1 200 metros, que terminou a 0,832 segundos do vencedor. Em K4 500 metros, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela não foram além do nono e último lugar na final, a 3,837 segundos da selecção espanhola, que se sagrou campeã europeia. Marco Apura encerrou a participação portuguesa na competição com o 15.º lugar em C1 5000m, a 2m31,920s do vencedor, depois de, em K1 200m, Francisca Laia ter concluído a final B no quarto lugar e de Hugo Rocha ter sido oitavo.

