Se o Mundial de 2018 da FIFA está prestes a dar o pontapé de partida, na Rússia – onde 32 selecções, incluindo a selecção portuguesa, vão competir pelo título –, um outro campeonato do Mundo terminou, no sábado, em Londres. A modalidade é a mesma: futebol masculino. Trata-se de uma competição alternativa, disputada por nações que não são reconhecidas oficialmente pela comunidade internacional.

Este é um Mundial de futebol alternativo, organizado pela Confederação de Futebol de Associações Independentes (ConIFA), a cada dois anos. Dos 47 membros da ConIFA, 16 qualificaram-se para a competição deste ano, a terceira edição do evento, que foi disputada em Londres ao longo de dez dias. Os critérios de admissão são simples: basta ser uma nação isolada, um estado autoproclamado ou uma minoria étnica, cuja independência não seja reconhecida pela comunidade internacional e que não faça parte da FIFA. O objectivo: ser uma alternativa à norma geopolítica e ao status quo do futebol internacional e pôr estas regiões no mapa. "Os países costumam ser apenas casualidades históricas. Um traço num mapa e um tratado de paz feito há cem anos. Isso faz um país? Não reivindicamos ter a resposta, mas achamos que vale a pena fazer a pergunta", explicou Paul Watson, presidente do comité de organização, ao diário britânico Guardian.

Da Carpatália ao Tuvalu

A Carpatália — que entrou na competição como substituta de última hora e acabou por se sagrar campeã — é uma região nos Cárpatos, no Oeste da Ucrânia, que representa uma minoria étnica húngara que reivindica a sua independência. Na final, disputada no sábado no estádio Queen Elizabeth II, na região de Enfield, em Londres, a Carpatália derrotou a República Turca de Chipre do Norte – um estado de facto localizado em Chipre – por 3-2 nos penáltis, depois de um empate sem golos.

Foto A Carpatália disputou a final do torneio com Chipre do Norte DR

O Tuvalu (estado da Polinésia, a sul da Oceânia), a Padânia (Norte de Itália), a Matabeleland (Zimbabué), a Abecásia (Cáucaso) ou a Ilha de Man (Mar da Irlanda) foram algumas das outras selecções a competir pelo título. Para muitos dos jogadores, esta é uma questão de identidade. "Sempre quis ser um futebolista internacional", explicou à estação Al-Jazira Necati Gench, defesa da selecção de futebol de Chipre do Norte. "Eu sempre pensei que isso significaria representar a Turquia. Mas jogar na final com Chipre do Norte? Isso só acontece uma vez na vida", acrescentou.

Estas nações enfrentam obstáculos acrescidos. É o caso de Matabeleland, que teve de recorrer ao crowdfunding para conseguir o apoio financeiro necessário à sua participação. Embora a burocracia diplomática também se tenha revelado um entrave: a selecção da Cabília (Norte da Argélia) teve de entrar em campo sem seis dos seus jogadores, aos quais foram negados os vistos de entrada no Reino Unido. O próprio seleccionador da equipa, Aksel Bellabbaci, revelou à Al-Jazira ter sido preso pelas autoridades argelinas durante a preparação para o torneio. Antes do início da competição, a ConIFA recebeu ainda uma carta da comunidade greco-cipriota, a protestar contra a participação da República Turca de Chipre do Norte. Porém, o vice-presidente da selecção, Orcun Kamali, garante que as questões políticas não são uma preocupação: "Queremos jogar futebol. É por isso que estamos aqui", explicou. A China terá também colocado entraves à participação do Tibete neste campeonato ao condicionar os patrocínios e a cedência dos vistos aos jogadores tibetanos. Registaram-se ainda alguns confrontos entre a equipa de Barawa, uma cidade portuária na Somália (anfitriã oficial da competição), cuja selecção está agora sediada em Londres, e a Ilha de Man – uma ilha no Mar da Irlanda dependente da coroa britânica –, que levou esta última a abandonar o torneio, segundo a Agence France-Presse.

O balanço não deixou de ser positivo, com a organização a garantir que o fair-play prevaleceu durante a competição. Exemplo disso foi precisamente a equipa do Tibete, que abençoou os adversários em campo. O presidente da ConIFA, Per Anders Blind, assegura que esta é uma oportunidade para os membros se mostrarem ao resto do mundo e que "é muito importante contar a sua história".

