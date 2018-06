O músico Danny Kirwan, antigo guitarrista do grupo de rock norte-americano-britânico Fleetwood Mac, faleceu em Londres, aos 68 anos, anunciou esta segunda-feira, na rede social Facebook Mick Fleetwood, co-fundador do grupo.

Danny Kirwan, que conheceu enorme sucesso mundial nos anos 1970, morreu na sexta-feira. "Danny foi uma enorme força nos nossos primeiros anos. O seu amor pelos blues levou-o a juntar-se aos Fleetwood Mac, em 1968, e foi ali que encontrou a sua casa musical durante muitos anos", escreveu Mick Fleetwood.

Criado na origem como grupo de blues, os Fleetwood Mac tornaram-se nos anos de 1970 num dos mais consagrados grupos pop do mundo, tendo vendido mais de 100 milhões de álbuns.

O trabalho de Danny Kirwan no grupo pode ser ouvido nos álbuns Then Play On (1969), Blues Jam at Chess (1969), Kiln House (1970), Future Games (1971) e Bare Trees (1972).

"A verdadeira herança de Danny, na minha opinião, viverá para sempre na música que ele escreveu e tocou tão magnificamente, enquanto participou na fundação do grupo Fleetwood Mac, que está activo há mais de 50 anos", acrescentou Mick Fleetwood.

"Obrigada Danny Kirwan. Serás recordado para sempre!", disse ainda.

Kirwan, que lutava contra uma dependência do álcool, foi excluído do grupo em 1972. Viveu durante algum tempo na rua no início dos anos 1990, em Londres, segundo uma entrevista que deu ao jornal britânico The Independent em 1993.

Fundado em 1967, com o nome dos seus fundadores Mick Fleetwood e John McVie, o grupo continua a fazer digressões com os novos elementos Mike Campbell e Neil Finn.

