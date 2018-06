É a grande noite da Broadway e uma cerimónia que promete sempre drama e espectáculo. A 72.ª edição dos prémios Tony aconteceu este domingo, em Nova Iorque, e reuniu figuras como Carey Mulligan, Tina Fey e Katharine McPhee.

Na passadeira vermelha não faltou o brilho, graças ao vistoso macacão Versace metalizado com uma cauda, que Kerry Washington usou e ao vestido Thom Beowne de Tina Fey, com penas na base, entre outros.

Quem também se destacou na chegada à cerimónia foram Carey Mulligan com um vestido floral Giambattista Valli, Laurie Mecalf com um vestido preto e branco Christian Siriano e Christine Baranski com um elegante fato branco Alexandre Vauthier.

Na fotogaleria, em cima, juntámos algumas imagens da noite.

