Reformas geniais para homens banais

PUB

O que fez o banqueiro Jardim Gonçalves de bem pela humanidade para que esta lhe retribua com uma reforma de 167 mil euros/mês? A indecência deste caso é apenas mais uma prova de que os banqueiros não se saciam com bons salários porque são humanos, e os humanos (nos quais me incluo) quanto mais dinheiro têm mais dinheiro querem. Falta vontade política para travar esta sede desmesurada pelo dinheiro, mas a verdadeira social-democracia tem esses mecanismos.

A insaciedade começa nos partidos políticos, lugares que atraem militantes que são movidos, regra geral, pela perspectiva de emprego e reformas garantidos, dinheiro fácil, tentação pelo poder, irresponsabilidade ilimitada, imunidades, subsídios e outros privilégios. E é dos partidos que são oriundos os governantes, igualmente insaciáveis, embora em níveis diferentes do dos banqueiros. Portanto, em última análise, é um problema cultural.

PUB

Se o Estado controlasse os bancos tanto como me controla a mim, a pouca vergonha talvez fosse menor, mas como pode o Estado controlá-los se não se controla a si próprio? Lembram-se os meus leitores de Vítor Constâncio, director do banco teoricamente regulador da banca? Lembram-se do ar inocente com que ele, tão bem remunerado, se queixava da falta de meios para exercer a função reguladora? Pois foi, mas ainda acabou premiado com uma promoção para um nível superior de salário.

Salários como os dos insaciáveis deputados, eurodeputados, ministros, presidentes e outros, são totalmente imerecidos porque correspondem a um trabalho (se é que se pode dizer que é trabalho!) irresponsável e que só produz crises sociais, défices financeiros, má justiça, má saúde, mau ensino.

A retribuição material genial que tal gente recebe só pessoas geniais as mereceriam, como, por exemplo, Mozart, Miguel Ângelo, Einstein, Pasteur, Luther King, Marx, Newton, Marconi, Pierre e Madame Curie, etc.. Mas também é certo que, pelo menos alguns destes génios, senão todos, recusariam salários e pensões tão exorbitantes.

José Madureira, Porto

É terrorismo sim...

Eu compreendo que os advogados façam o seu papel ao se mostrarem admirados com a acusação de terrorismo, mas acontece que a situação vivida pelos jogadores do Sporting Clube de Portugal corresponde na perfeição ao que é descrito no dicionário essencial da língua portuguesa da Porto Editora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bastava que um único encapuçado entrasse pelo escritório de qualquer advogado com atitudes ameaçadoras para este o processar por terrorismo. Não há duvidas que estes indivíduos aterrorizaram quem estava no seu local de trabalho.

Logo quem aterroriza alguém é terrorista.

Quintino Silva, Paredes de Coura

PUB