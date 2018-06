O Presidente norte-americano Donald Trump declarou na noite de sábado, através do Twitter, que pediu aos representantes dos EUA na reunião do G7 no Quebeque para retirar o apoio de Washington ao comunicado final da cimeira das sete nações mais industrializadas do mundo devido às “declarações falsas” proferidas pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, numa conferência de imprensa.

Após partir do Quebeque em direcção a Singapura, Trump escreveu no Twitter que as afirmações de Trudeau “foram muito desonestas”.

Trudeau tinha voltado a criticar duramente a nova política de tarifas dos EUA, anunciando que o Canadá irá aplicar penalizações pesadas às importações norte-americanas já a partir de 1 de Julho, caso Washington não recue.

“Nós, canadianos, somos bem educados, somos ponderados, mas não seremos intimidados”, disse Trudeau no Quebeque. “Eu disse directamente ao Presidente que os canadianos não aceitam de ânimo leve que os EUA tenham avançado com a aplicação de tarifas significativas à nossa indústria do aço e do alumínio. Em particular, não aceitam de ânimo leve que o motivo seja a segurança nacional. Os canadianos têm estado lado a lado com os soldados norte-americanos em combate em terras longínquas desde a I Grande Guerra, por isso é insultuoso”, disse.

Trudeau não foi o único líder presente na reunião a aludir a eventuais medidas retaliatórias face à nova política de tarifas dos EUA, tendo a primeira-ministra do Reino Unido Theresa May deixado uma mensagem semelhante no final do encontro.

O comunicado final que acabou por perder o apoio dos EUA defendia um sistema internacional de comércio “livre, justo, mutuamente benéfico” e “assente em regras”, sublinhando a recusa de políticas proteccionistas. O documento instava ainda a Rússia a “pôr termo a acções de desestabilização” e a retirar o apoio ao regime sírio.

O comunicado não reflectia de todo o clima tenso em que decorreu a reunião no Quebeque, de onde Trump (apesar de ter considerado os trabalhos “extremamente produtivos”) saiu a dizer que os EUA eram “o porquinho mealheiro onde todos vão roubar”, repetindo a ameaça de uma guerra comercial total.

