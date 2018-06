Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo o Grande Prémio do Canadá em Fórmula 1, dominando por completo no Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal, e beneficiando ainda da modesta corrida do campeão mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), para reassumir a liderança do Mundial de pilotos, com 121 pontos, um de vantagem sobre o britânico.

Com 1h28m31s377, Vettel obteve a 50.ª vitória na carreira e deu à Ferrari o primeiro triunfo no Canadá desde 2004, depois de Michael Schumacher ter levado o "cavallino rampante" ao primeiro lugar do pódio pela última vez em 14 anos.

O tetracampeão mundial tinha já garantido a primeira pole position da Ferrari desde 2001, aproveitando para gerir uma vantagem segura sobre Valtteri Bottas (Mercedes), que no final se cifrou em 6,496 segundos.

O finlandês aguentou o ataque de Max Verstappen (Red Bull) numa largada marcada pelo acidente que colocou o canadiano Lance Stroll (Williams) e o neozelandês Brendon Hartley (Toro Rosso) fora da corrida, tendo conservado o segundo lugar. Na prática, subiu uma posição no Mundial por troca com Daniel Ricciardo (Red Bull), que concluiu a prova em quarto, atrás do colega de equipa, Verstappen.

A luta pelo quarto lugar, entre Hamilton e Ricciardo, animou o final, já que o piloto da Mercedes tinha a liderança em risco, tendo tentado tudo para evitar que Vettel voltasse ao comando do Mundial.

Fernando Alonso (McLaren), com um problema no escape, também não terminou a corrida que assinalava a marca do 300.º Grande Prémio da carreira do piloto espanhol, clube restrito em que figuram Rubens Barrichello (326), Jenson Button (309) e Michael Schumacher (308).

DRIVER STANDINGS



We have a new championship leader, one third into the season



Vettel leads Hamilton by just ONE point ??#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/eCpg02TCq3 — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

