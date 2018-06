Houve chuva, algum frio e muito pouco calor humano no primeiro treino de Portugal na Rússia. Os jogadores da selecção nacional pisaram neste domingo pela primeira vez o relvado do centro de estágio do FC Saturn, o quartel-general português durante o Mundial 2018, e a experiência vivida pelos 23 jogadores convocados por Fernando Santos em Kratovo, nos subúrbios de Moscovo, foi bem diferente daquela que a equipa portuguesa experimentou em Marcoussis, no Euro 2016.

Ao contrário do que aconteceu há dois anos em França, onde um milhar de adeptos, quase todos portugueses, esgotaram a bancada do centro de estágio da Federação Francesa de Râguebi num apoio efusivo aos jogadores portugueses no primeiro treino em solo francês, em Kratovo, pequena vila a cerca de 60 quilómetros de Moscovo, havia na plateia com quase tantos adeptos – cerca de uma centena e sem portugueses identificados – como jornalistas, e as manifestações de entusiasmo foram sempre muito contidas e controladas.

Com os 23 jogadores no relvado, o treino de Portugal, que realiza o primeiro jogo no Campeonato do Mundo de 2018 na próxima sexta-feira, em Sochi, frente à Espanha, durou um pouco mais de uma hora e no final do treino o seleccionador Fernando Santos dividiu o grupo em duas equipas, colocando Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma e Gonçalo Guedes no mesmo lado. Rui Patrício foi o único jogador que não foi utilizado na "peladinha" final, permanecendo numa das balizas a fazer treino específico.

