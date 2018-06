O Sporting conquistou neste domingo o título de campeão nacional de futebol em iniciados, ao vencer na recepção ao Benfica, por 3-1, em jogo da 10.ª e última jornada da última fase do campeonato.

Os 'leões' asseguraram o seu 13.º ceptro, sucedendo aos bicampeões Benfica, graças à reviravolta com os golos de André Gonçalves, Adriano Almeida e Lucas Dias, na segunda parte, depois de ter chegada ao intervalo a perder, com o golo do 'encarnado' João Tomé.

O Sporting, que iniciou a ronda na segunda posição, assegurou a conquista do título ao somar 24 pontos, mais um do que o Benfica, enquanto o FC Porto terminou a prova no terceiro posto, com 16.

