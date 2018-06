O eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu este domingo, ao sprint, a segunda etapa da Volta à Suíça, em Frauenfeld, com o suíço Stefan Kung (BMC) a manter a liderança da geral individual.

Sagan, tricampeão do mundo de fundo, terminou os 155 quilómetros com um tempo de 3h50m09s, batendo o velocista colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) e o australiano Nathan Haas (Katusha-Alpecin).

Para o eslovaco, de 28 anos, é a continuação dos bons resultados na Volta à Suíça, na qual já venceu um total de 16 etapas.

O suíço Kung atacou nos últimos quilómetros, mas foi anulado pelo pelotão, conservando a camisola amarela com três segundos de vantagem sobre o belga Greg van Avermaet e o australiano Richie Porte, colegas de equipa na BMC, que venceu o contra-relógio por equipas.

O português Nelson Oliveira (Movistar) subiu ao 18.º lugar da geral, a 36 segundos, ao concluir a etapa no 29.º posto, com o mesmo tempo do vencedor.

Já José Gonçalves (Katusha-Alpecin), que também tentou a sorte ao atacar nos últimos três quilómetros, fechou em 42.º o segundo dia e subiu ao 29.º posto da geral, a 49 segundos de Kung.

Na segunda-feira, o pelotão enfrenta uma ligação entre Oberstammheim e Gansingen, de 182 quilómetros, com um perfil que conta com cinco contagens de montanha de terceira categoria, a última a seis quilómetros da meta.

