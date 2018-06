Pedro Figueiredo venceu o KPMG Open, prova do Challenge Tour que decorreu entre quinta-feira e domingo no campo de Par 71 do L’Empereur Golf & Country Club, em Ways, Genappe, na Bélgica. O português bateu no primeiro buraco do play-off, com um birdie, o sueco Anton Karlson e o galês Stuart Manley, depois de este trio ter completado as quatro voltas regulamentares a partilhar o primeiro lugar com 262 pancadas, 22 abaixo do Par.

É o quarto português a vencer no Challenge Tour, depois de Filipe Lima, Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia. O título valeu-lhe um prémio de 28.800 euros e a subida para o décimo lugar na Road to Ras Al Khaimah, a ordem do mérito do circuito.

Os 15 primeiros classificados desta tabela no final da época conquistam a promoção ao principal circuito europeu de profissionais, o European Tour, no qual até hoje, a nível de portugueses, só competiram Daniel Silva, Ricardo Santos, Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia.

“Figgy” liderava no primeiro dia com um 63 que viria a ser o melhor resultado do torneio (o sueco Philip Erikson obteve idêntica marca, na última volta), depois fez 68 e 67 para iniciar a última volta isolado no terceiro lugar, com 198 pancadas (-15), a quatro pancadas do líder Stuart Manley e a duas de Anton Karlson, com os quais jogou no mesmo grupo neste domingo.

Igualou-os ao finalizar com 64, numa prestação com cinco birdies e um eagle. O desempate jogou-se no buraco 18 (Par 4) e aqui o português levou a melhor sobre os seus oponentes ao marcar um 3, metendo um putt de cerca de sete metros para birdie.

“Estou muito contente, é uma sensação muito boa, como é óbvio. Representa no fundo a recompensa de muito trabalho, muita persistência e de acreditar que ia conseguir dar a volta por cima”, afirmou o português ao gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Golfe.

E acrescentou: “Joguei muito bem, mas os meus dois oponentes também, sobretudo o Karlson. Fui jogando o meu jogo, sem pensar muito nos outros, fazendo birdies. Quando faltavam quatro buracos, estava com quatro de desvantagem para o Karlson, e portanto não estava fácil, mas, como eu disse, continuei a jogar o meu jogo e até ao final fiz dois birdies, apertei o Karlson um bocadinho e ele acabou por fazer dois bogeys. Da minha parte foi uma volta muito consistente, muito boa, com muitos fairways e muitos greens.”

