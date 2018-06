A Oliveirense ampliou para 2-0 a vantagem sobre o FC Porto na final da Liga portuguesa de basquetebol, com mais um triunfo sobre os “dragões”. Depois da vitória na partida inaugural (83-70), a equipa de Oliveira de Azeméis voltou a superiorizar-se, desta vez por 94-83, e ficou a um triunfo de conquistar o título de campeã nacional.

PUB

Após um primeiro período equilibrado (23-24 a favor do FC Porto), a equipa da casa passou para a frente do marcador no segundo período. E no final do terceiro parcial a Oliveirense já comandava por 71-57.

A perder por 14 pontos, o FC Porto entrou forte no derradeiro período do encontro e chegou a reduzir a desvantagem para 74-70, mas a Oliveirense reagiu com um parcial de 7-0 e descolou para 81-70. A equipa de Norberto Alves já não perderia o controlo da partida, que acabou por vencer por 94-83. James Ellisor (21 pontos e seis ressaltos) e Arnette Hallman (16 pontos e oito ressaltos) foram as principais figuras dos anfitriões.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O jogo foi muito bom, muito equilibrado e intenso. Foi mais difícil hoje para nós, mas não se espera que seja fácil. A equipa soube reagir aos momentos mais duros e continuar a acreditar. Acho que merecemos a vitória”, sublinhou o treinador da Oliveirense, Norberto Alves, em declarações à FPB TV.

Moncho López, treinador do FC Porto, lamentou as facilidades concedidas ao adversário: “Permitimos um parcial que fez com que a Oliveirense fugisse no marcador. Vemo-nos a dez pontos de diferença e parece que são 30. Começam a pesar as pernas, as decisões ofensivas não são as melhores... Voltámos a entrar no jogo com muita raça e atitude, estou muito orgulhoso. Mas não é suficiente. Temos de ser capazes de, em alguns períodos em que as coisas até não correm bem, endurecer a defesa e fazer com que a Oliveirense não encontre tão facilmente o cesto.”

Depois de dois jogos em Oliveira de Azeméis, a final, disputada à melhor de cinco jogos, prossegue no Dragão Caixa. O terceiro jogo realiza-se a 15 de Junho.

PUB