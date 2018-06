A "estrela" do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah, esteve ausente do primeiro treino da selecção do Egipto em Grozny, onde aterrou no domingo, para participar no Mundial 2018 de futebol. Lesionado com gravidade no ombro há duas semanas, na final da Liga dos Campeões, em Kiev, numa disputa de bola com o central do Real Madrid Sérgio Ramos, o internacional egípcio assistiu, todavia, à sessão de treino no relvado do Akhmat Arena ao lado do presidente tchetcheno, Ramzan Kadirov.

"As coisas evoluíram no bom sentido e a minha motivação é excelente. Não sei até onde podemos chegar neste Mundial, mas os jogadores estão com a ambição muito alta e espero que consigamos ter um grande desempenho", disse Salah, em declarações à agência AFP.

O médico da selecção egípcia, Mohamed Abou al-Ela, revelou que Salah está em dúvida para o primeiro jogo do Egipto no Mundial 2018, frente ao Uruguai, na sexta-feira.

"Ele ainda não está bem, estas lesões necessitam de três semanas de recuperação antes de se poder voltar aos relvados", explicou.

O Egipto vai participar numa fase final de um Mundial 28 anos depois, integrando o Grupo A, juntamente com a selecção anfitriã, a Rússia, com a qual medem forças no dia 19 de Junho, e a Arábia Saudita, último adversário dos "faraós" no dia 25.

