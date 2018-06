O avançado espanhol Iago Aspas afirmou este domingo que os encontros particulares são apenas testes e que tudo muda quando começa a competição a sério, considerando que é importante iniciar o Mundial 2018 com uma vitória sobre Portugal.

"Na sexta-feira de pouco valerá ter perdido ou goleado, porque se não ganharmos a Portugal tudo muda e os particulares não terão qualquer importância", afirmou.

O jogador do Celta de Vigo falava após o primeiro treino da selecção espanhola em solo russo, horas depois de a Roja ter vencido a Tunísia, por 1-0, no último jogo de preparação para o Mundial.

Aspas, autor do golo que garantiu a vitória, admitiu que a equipa espanhola preferia ter fechado a preparação com um resultado mais dilatado, elogiando a qualidade do adversário.

"É certo que depois de termos vencido a Argentina por 6-1 queríamos marcar oito à Suíça [empate 1-1] e dez à Tunísia, que vem de um empate com Portugal. Os adversários também jogam e são equipas trabalhadas", lembrou.

O avançado admitiu que a selecção espanhola, orientada pelo antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui, não fez um dos seus melhores jogos, e enalteceu as características do adversário, que também vai marcar presença no Mundial: "É uma equipa valente, surpreendeu-nos a todos. Só resolvemos no final".

Aspas garantiu não sentir qualquer pressão com o aproximar da estreia no Mundial 2018 e referiu: "Estou aqui para trabalhar, aproveitar os minutos de jogo que me forem dados e responder com golos e assistências".

A Espanha integra o Grupo B do Mundial, juntamente com Portugal, Irão e Marrocos, enquanto a Tunísia está no Grupo C com as selecções do Panamá, da Inglaterra e da Bélgica.

