Festival

Outras forças

Lulu, encenação de Nuno M. Cardoso de textos de Frank Wedekind, onde acompanhamos a descida de Lulu da alta-sociedade berlinense às ruas de Londres, é uma das estreias desta edição do FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Este ano, o tema central é o “empoderamento” e é com esse mote que vão também estar em palco Caranguejo Overdrive, reflexão de Marco André Nunes sobre o Brasil contemporâneo a partir da história de um apanhador de caranguejos; Great Yarmouth, projecto de Marco Martins com trabalhadores portugueses emigrados nessa região, entre muitas outras peças. Em paralelo, vão decorrer sessões de poesia, debates, lançamento de revistas, festas e concertos.

PORTO Vários locais.

De 12 a 22 de Junho (programa completo aqui)

Passes entre 20 e 30 €.

Foto

Música

Belzebu 2018

Vítor Rua reestrutura os Telectu, sete anos depois da morte de Jorge Lima Barreto, para comemorar o 35.º aniversário do álbum Belzebu. Formados em 1981 e activos durante mais de três décadas, os Telectu fizeram um percurso artístico transversal, no qual se destaca a colaboração com António Palolo, conseguindo constituir uma discografia de referência no contexto nacional, e até internacional. Na próxima sexta-feira, Vítor Rua, acompanhado por António Duarte, recorrendo aos instrumentos musicais e dispositivos visuais da época, vai reinterpretar aquela que é hoje considerada a “primeira obra minimal-repetitiva feita em Portugal”.

LISBOA Teatro Maria Matos

Dia 15 de Junho, às 22h.

Bilhetes de 3€ a 12€.





Foto

Teatro

Para além do palco

Porque teatro não é só o que se vê no palco, n’Os Dias do Público, o Teatro São Luiz abre mais uma vez todas as suas portas e todos os seus espaços. Com um programa pensado pelo próprio público durante o ano, ao longo de três dias, vai poder ver-se os bastidores do teatro, em visitas guiadas por especialistas e amadores, assistir a ensaios e a espectáculos comentados, participar em leituras encenadas e debates, ouvir e tocar em concertos, e até dormir lá. Através de uma troca de papéis e em jeito de festa, quer-se assim pensar o teatro como espaço público e o seu lugar na cidade.

LISBOA São Luiz Teatro Municipal

De 15 a 17 de Junho (programa completo aqui).

Dia 15, às 18h. Dias 16 e 17, às 11h.

Grátis.

Foto

Pintura

Traços

Falecido em 1990, desde então a obra de Joaquim Bravo tem vindo a ser lentamente descoberta. Depois da retrospectiva no C.A.M./ Gulbenkian em 2010 e da exposição no Teatro da Politécnica em 2015, agora é a vez da Galeria Neupergama apresentar uma série de desenhos, parte deles até hoje inéditos. Obras sobre papel, como indica o título da exposição, realizadas com lápis, tinta-da-china, feltro e/ou grafite, pode aí ver-se o seu habitual trabalho de formas geométricas, espaços, linhas e cor, numa trajectória que abrange toda a sua vida como artista e que dá conta da liberdade e consistência do seu percurso.

TORRES NOVAS Galeria Neupergama

De 26 de Maio a 31 de Julho.

Quarta a sexta, das 13h30 às 18h. Sábado e domingo, das 14h às 19h.

Grátis.

Foto

Festival

Dentro e fora

Arranca este sábado, dia 16, o Festival À Porta, com um concerto da banda punk The Parkinsons. Ao longo de mais de uma semana, Leiria vai encher-se de música. Desde o afro-beat do lendário Bonga aos instrumentais de Dead Combo, passando pelo garage-rock dos novíssimos Fugly, o pós-rock dos Jibóia e o pós-todos os géneros musicais de Conan Osiris, até um concerto especial dos locais First Breath After Coma. Tudo isto, e muito mais, intercalado com performances e workshops e complementado por exposições de fotografia e de pintura e uma feira de edições independentes.

LEIRIA Vários locais

De 16 a 24 de Junho (programa completo aqui)

Grátis excepto concertos The Parkinsons, First Breath After Coma e Dead Combo (10€ a 12,50€)

