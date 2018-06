Este ano o Nos Primavera Sound teve um impacto económico de 19,7 milhões de euros para a cidade do Porto e registou, "pela primeira vez", uma predominância do público feminino (60,2%), revela um estudo divulgado este domingo.

"A sétima edição do NOS Primavera Sound gerou valores que ascenderam a cerca de 19,7 milhões de euros para a cidade do Porto", lê-se num estudo a que a Lusa teve acesso e que foi conduzido pelo Núcleo de investigação do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG).

Os valores têm origem, sobretudo, no alojamento — os visitantes que dormiram no Porto preferiram hotéis (22,2%), apartamentos turísticos (29,4%) e hostels (16,3%) —, na alimentação e em actividades paralelas, como visitas às caves de vinho do Porto, museus, idas a espetáculos, animação nocturna e compras no comércio local.

E isto num ano em que a organização do festival de música divulgou que foi ultrapassada a barreira dos 100 mil visitantes, contando com os três dias no recinto do Nos Primavera Sound e com o concerto grátis de Fat Boy Slim na Avenida dos Aliados, uma das principais artérias da cidade.

Um dos grandes objectivos do estudo feito pelo ISAG foi traçar o perfil do visitante e outro dos principais resultados demonstrou que as faixas etárias mais representadas são a dos 18 aos 25 anos (43,9%) e a dos 26 aos 35 (22,8%). A maioria (80%) encontra-se solteiro.

A presença do público internacional registou pelo menos 25 nacionalidades diferentes, destacando-se a espanhola (31,7%), a inglesa (28%), a alemã (7%), a irlandesa (7%), a italiana (4,4%) e a brasileira (3,3%) ao longo dos três dias de festival.

Cada visitante gastou uma "média de 437,8 euros no recinto e na cidade".

Na sétima edição, o festival do Parque da Cidade contou com quatro palcos, que receberam nomes como Nick Cave, Lord, The War on Drugs, Mogwai, Jamie XX, Father John Misty, The Breeders, Idles, Staples, Mavi Phoenix, Superorganism, Four Tet Live, Thundercat e Fever Ray, entre outros.

