Culminando cerca de quarenta anos de estudo e dedicação, António Miguel de Campos traduziu e fez publicar em português duas obras canónicas da literatura clássica chinesa, que são também os dois textos fundadores do taoismo. Em 2010 foi publicado o ‘ao Te King- Livro do Caminho e do Bom Caminhar, de Lao Tse, e, não obstante anunciar-se como tradução directa do chinês (o que não será vulgar por cá), não parece ter suscitado interesse, nem por parte da crítica de divulgação, nem por parte dos sinólogos portugueses. O tradutor foi convidado a escrever um artigo para uma revista e, mais recentemente, a participar num workshop relacionado com a medicina tradicional chinesa. Pouco mais. É claro que devemos contar também com a voluntária discrição do tradutor. Quando saiu o Tao Te King, o editor terá tentado convencê-lo a ir à Feira do Livro de Lisboa, para uma sessão de autógrafos. Campos deu uma volta discreta pelo Parque Eduardo VII, para observar os costumes. E recusou. Tendo saído há pouco a sua tradução (“a partir das fontes chinesas”) de Chuang Tse, que até agora terá tido recepção, jornalística e académica, não menos discreta, quisemos entrevistar o tradutor. Não só porque os estudos sínicos em Portugal não têm sido pródigos (não obstante sermos o país europeu com mais longa tradição de relações comerciais e diplomáticas com a China), como por sabermos que António Miguel de Campos — nascido em 1951, engenheiro electrotécnico com mestrado feito nos EUA, e que foi professor universitário e investigador no LNETI e no LNEG — é um sinólogo amador e autodidacta. Pouco depois, recebemos por correio electrónico um depoimento videogravado com uma hora de extensão. No ficheiro não editado, vemos e ouvimos o tradutor, num único longo plano aproximado e fixo, discorrer sobre a língua chinesa e as peculiaridades da sua tradução, e sobre Chuang Tse e o taoismo, enquanto vai acendendo e fumando um cigarro atrás de outro. Estaria implícita a sugestão de que poderíamos prescindir da entrevista? Fosse como fosse, esta acabou por realizar-se. Desta vez, o tradutor não fumou nenhum cigarro. E nós também não.

Como é que se tornou tradutor dos dois maiores clássicos do taoismo?

A certa altura, tentei arranjar uma tradução do Tao Te King para oferecer a uma amiga que não percebia por que é que eu gostava tanto do taoismo, mas nenhuma delas me satisfez. Então, com base em várias traduções, tentei fazer eu uma e apercebi-me de que as várias traduções diziam coisas contraditórias. Comecei a pesquisar, encontrei na Internet o original, várias versões, dicionários, etc., e pus-me a trabalhar.

Dizia no prefácio desse livro que descobriu Lao Tse em 1976, quando estava nos EUA a fazer um mestrado.

Normalmente, hesito muito antes de comprar um livro, mas nesse dia entrei numa livraria de São Francisco, li duas ou três frases do Tao Te King, e pensei: “Este livro foi aqui posto para mim!” E comprei-o logo. E desde então, quase todos os dias, antes de dormir, lia uns versículos. Às vezes ia passear e levava-o comigo para me fazer companhia. Nessa altura não havia Skype, não havia nada, tive de mudar um pouco de personalidade porque estava num sítio diferente. Comecei a pensar de outra maneira e a certa altura interessou-me muito, também, o Pessoa, o Alberto Caeiro, as várias personalidades. Passei os quarenta anos seguintes a ler os taoistas.

Conserva essa edição?

Sim, é uma edição muito bonita, com fotografias. Mas hoje já não gosto muito dela, porque entretanto estudei o Tao Te King e acho que há coisas que não estão correctamente traduzidas. A verdade é que a maior parte das traduções não são feitas a partir do original e as pessoas também não tiveram todo o tempo que eu tive.

Fala chinês?

É uma coisa curiosa. Vivi em Macau e aprendi um pouco de chinês, aprendi umas coisas muito básicas, mas, praticamente, não falo chinês. Às vezes perguntam-me: “Mas traduzes do mandarim?” Não tem nada que ver com isso! O mandarim ou o cantonense são dialectos do chinês actual. O que traduzo são textos que os chineses actuais não conseguem ler. É um chinês clássico. Até houve um chinês, aqui em Portugal, que me quis conhecer porque estava intrigado como é que eu conseguia ler aquilo.

Durante quanto tempo foi professor na Universidade de Macau?

Quatro anos. Li muito sobre a cultura chinesa naquela altura. Falava com os meus colegas chineses e japoneses, dizia-lhes que estava muito interessado na cultura chinesa, mas eles não me diziam nada. Houve um chinês, a quem que eu disse que estava muito interessado na cultura chinesa, que ficou a olhar para mim em silêncio e passado um bocado perguntou-me: “Você está cá há dois anos, daqui a dois anos vai-se embora, a que propósito é que eu lhe ia falar da cultura chinesa?”

É, então, um sinólogo inteiramente autodidacta?

Inteiramente.

Quanto tempo investiu nesta tradução do Chuang Tse?

Quando publiquei o Tao Te King, em 2010, pensei logo em traduzir o Chuang Tse. Mas entretanto morreu a mãe dos meus filhos — estávamos separados — e passei a ser pai a tempo inteiro durante uns tempos. Há dois anos, os meus filhos já não precisavam muito de mim e voltei a traduzir intensamente. Salvou-me da velhice. Às vezes, olhava lá para fora e já era dia. Nas alturas em que estou a traduzir, se um amigo me telefona e me pergunta se quero ir beber um copo, digo que não, que estou com dor de cabeça. É o aspecto obsessivo do investigador. Diria que demorei dois anos e meio. E quando digo dois anos e meio são dois anos e meio a tempo inteiro, todos os dias, e a trabalhar pela noite fora. Isso só foi possível porque agora estou reformado, tenho a minha subsistência garantida, e sou um homem da ciência, ou seja, tenho um temperamento obsessivo.

Tem alguma teoria pessoal sobre o que deva ser uma boa tradução?

O que defendo é que se fique o mais próximo possível das ideias originais. Eu li uma frase, percebi o que está lá, mas não vou traduzir o que percebi porque aquilo está escrito de uma maneira que, de facto, nem um chinês percebe, nem mesmo um chinês daquela época. Porque, se fizer isso, quem ler entende o que está traduzido, mas a tradução não tem a riqueza do original. Para traduzir, tive de estudar toda a história da filosofia chinesa, porque senão haveria coisas que eu traduzia e que não estariam certas. Traduzir o chinês clássico é difícil porque, tendo cada caracter muitos significados diferentes, o significado emerge do contexto. O Chuang Tse conta muitas histórias e cada história em si é muitas vezes fácil de traduzir, mas depois há uma frase, às vezes quase um caracter só, que é a chave do significado daquela história. E normalmente essa parte está escrita de maneira mais ambígua, mais misteriosa. Às vezes é uma frase com a qual não se estava a contar. O meu trabalho como tradutor é, na medida do possível, deixar ficar um bocado desse enigma presente.

Socorreu-se de outras traduções, em línguas estrutural e culturalmente mais próximas da portuguesa, para cotejar a sua?

Quando traduzo, traduzo eu. Às vezes, vejo como é que os outros traduziram, mas a maior parte das vezes digo: “Isto não está certo”. Também li muitos artigos de sinólogos sobre o Chuang Tse, mas o que eu escrevo depois não é o que eles escreveram. Às vezes, leio uma coisa e digo: “Estes tipos não tiveram o tempo que eu tive ou então não perceberam isto”. E houve algumas coisas neste texto que eu descobri, acho eu, e que só aparecem na minha tradução. E como é que eu descubro coisas que outros sinólogos não descobriram? Ando por aí na Internet a ver documentos chineses antigos. Posso estar a ser convencido, mas acho que não. Às vezes aprendemos com os erros dos outros. Eu li o que eles fizeram, tenho meios que eles não tiveram, dediquei muito tempo, é natural que o meu trabalho seja bom, ou seja melhor. E estou convencido de que a partir de agora vão aparecer, mesmo em Portugal, traduções cada vez melhores, cada vez mais próximas do original.

No caso da língua inglesa, há uma longa tradição tradutológica do Chuang Tse e do Tao Te King.

Há, mas isso pode criar vícios e não quer dizer que essas muitas traduções sejam boas. Aquelas que são consideradas melhores são aquelas que têm uma leitura inglesa que soa bem, mas que não seguem propriamente o original, e aquelas que seguem o original lêem-se mal.

Não defende, portanto, que uma boa tradução deva aclimatar o texto traduzido à língua de chegada.

Esse é um ponto importante. Há, por exemplo, um [sinólogo] suíço muito conhecido, Billetere, que defende uma tradução do Chuang Tse que um francês leia como se estivesse a ler Montaigne. É a escola francesa. As traduções francesas, normalmente, são as piores. Porquê? Porque lemos aquilo e é francês. E também há algumas inglesas, consideradas as melhores, que fazem isso. Destroem a ambiguidade do original e o leitor ocidental lê com mais facilidade. Eu, quando traduzo para português, tento ao máximo que as pessoas leiam e sintam que há ali outra língua por trás.

Qual é a sua relação com a sinologia académica portuguesa?

Quando se tratou de publicar o Tao Te King, o editor perguntou-me se eu não quereria falar com um sinólogo qualquer, muito conhecido. Eu disse-lhe que não. Fiz a minha tradução, e ou é publicada assim ou então ponho-a na Internet. É assim mesmo. E com este formato. Fui eu até que fiz a paginação e tudo. É preciso dizer que eu fiz estas traduções como um hobby. Para mostrar aos meus amigos e aos amigos dos meus filhos. Mostrei a um amigo que é tradutor de grego e foi ele que telefonou ao Francisco Vale [editor da Relógio D’Água] e disse-lhe: “Há para aí um louco que está a traduzir o ‘Tao Te King’ do chinês. Não estás interessado?” Também mostrei a um colega meu, um investigador japonês que estudou chinês, e ele disse-me que devia publicar. E eu ganhei uma certa confiança e publiquei.

Não o preocupou a reacção eventual dos académicos da área?

Ao princípio preocupei-me. Disseram-me: “Tu não és da área. Quem te manda a ti sapateiro tocar rabecão?” Mas o que é certo, é que está ali muito trabalho. Estudei todos os caracteres do Tao Te King e pus na Internet um glossário com os 5 mil caracteres a dizer o que eles significam.

A maior parte das versões destes textos disponíveis em Portugal e no Brasil, até agora, são traduções de traduções (do inglês ou do francês). Mas os jesuítas de Macau já há meio século haviam traduzido algumas coisas do chinês.

Os jesuítas traduziram algumas coisas, mas são traduções cristãs. O texto original chinês é ambíguo e há a tendência para, na tradução, torná-lo claro, o que é mais natural para um ocidental.

Eu procurei fazer uma tradução mantendo o máximo possível a ambiguidade original, e por isso é que o meu livro é lido por budistas e por cristãos e todos eles acham que é um livro budista ou cristão. O que eu fiz de especial, e que dá muito trabalho, foi fazer uma frase suficientemente simples que possa ter muitas interpretações.

Interessa-lhe mais a riqueza literária destes textos ou os aspectos filosóficos?

É a filosofia de viver, digamos assim, que me interessa. Descobri que, se seguirmos esta filosofia, a vida é mais satisfatória. É uma maneira mais sã de olharmos para a vida. Em vez de estarmos muito presos ao que está certo e ao que está errado, e depois sentirmo-nos mal e com culpa e não sei quê. Devemos fazer aquilo que achamos que devemos fazer. Como dizia Nietzsche, o que é ser livre? É não termos vergonha de sermos quem somos.

Definir-se-ia como taoista?

Como alguns amigos me chamam Tó Campos, eu costumo dizer que sou “toista”. Mas há ali uma sabedoria qualquer que me leva a perguntar, quando estou numa situação complicada: “O que é que diria o Chuang Tse se me visse?” Há uma certa ideia de que o taoismo é uma coisa meia mágica e mística. É uma ideia errada. Tudo o que estes filósofos dizem é perfeitamente inteligível. É tão inteligível como, por exemplo, o Camões dizer que o amor é um contentamento descontente. Isto é ininteligível? Não, só que obriga o leitor a sair da lógica da linguagem. No chinês clássico, o escritor não transcreve o seu pensamento de uma maneira que seja facilmente assimilável. O leitor tem que olhar para aquele texto e perguntar: o que é que isto quer dizer? Aquilo é um enigma e ele tem de descobrir a chave. Quando descobre a chave, percebe perfeitamente. Em chinês moderno deve haver umas mil traduções do ‘Tao Te King’. Muitas dessas traduções são feitas por pessoas budistas, ou confucionistas, e essas traduções chinesas actuais são das piores que existem, porque os tradutores estão demasiado condicionados pela sua maneira de pensar. Nos textos originais existe uma ambiguidade que é muito característica do pensamento chinês. O ‘Tao Te King’ é o livro mais traduzido em todo o mundo, a seguir à Bíblia, e é lido por cristãos, budistas, confucionistas, etc., porque a sua linguagem é suficientemente ambígua para que cada um deles encontre lá o que procura. Quando fiz a minha tradução do ‘Tao Te King’, umas amigas católicas acharam-no um livro cristão. Mas não é! Tem é muitas leituras diferentes e a sua riqueza é essa ambiguidade.

Refazendo a pergunta: é um praticante do taoismo?

Dessas ideias, sim, mas muitas dessas ideias também as vemos em Nietzsche ou, se calhar, em Kierkegaard. Mas o taoismo não é nenhuma religião. Aliás, os taoistas escrevem de maneira de tal modo ambígua que há muita gente que acha que o Chuang Tse não tem mensagem nenhuma, que é uma grande confusão. Mas isso, às vezes, é por causa de estar mal traduzido. O Chuang Tse diz a certa altura que é preciso ser lúcido, ver com clareza. Vi escrito numa tradução portuguesa que o que é preciso é ser iluminado. Ora, essa ideia de iluminação é uma ideia budista que se intromete ali e que as pessoas vêem como se fosse uma coisa mágica. O taoismo filosófico não tem nada disso. Para Chuang Tse, a única magia que há é a magia de um artífice, de um grande carpinteiro, é a magia de fazer as coisas bem feitas. Às vezes, perguntam-me o que é o Tao. Mas o Tao não é nada, é só deixarmo-nos evoluir naturalmente, é fazer o que está certo em cada momento. Isso é que é mágico! Está sempre tudo a mudar e nós devemos mudar também. Para Chuang Tse, a única magia que há é seguirmos o caminho, o Tao, daquele momento, e sentirmo-nos bem. É a magia de sermos como o universo, como a natureza. O Tao é haver a Primavera, depois o Verão e o Inverno, e deixarmos que isto também aconteça dentro de nós. É fazer como a água que corre, como um riacho quando encontra uma pedra. Não fica ali a bater. Ajusta-se ao problema, ajusta-se à pedra, toma a forma da pedra e segue. E quando vemos a água seguir, nem nos apercebemos de que havia ali um obstáculo antes.

O aparato dos seus comentários e notas, nesta edição de Chuang Tse, não contraria a ambiguidade do original, não restringe a liberdade interpretativa do leitor?

Se eu publicasse só a tradução, as pessoas não iam perceber o que estava em causa. É necessário saber alguma coisa sobre a história do pensamento chinês e sobre as várias correntes que havia na altura. Por outro lado, o Chuang Tse tem muito que ver com o pensamento chinês actual. Era preciso falar sobre isso. A China vai ser muito importante durante este século e é importante nós percebermos o pensamento chinês. Não é para deixarmos de pensar como pensamos, mas é para pensarmos também dessa outra maneira. Porque os chineses pensaram a ambiguidade, enquanto no Ocidente, desde Platão, a filosofia não se interessou pela ambiguidade. Até Nietzsche.

Disse, a propósito de Lao Tse, que não houve Platão no Oriente e que isso fez toda a diferença, e que deveríamos ser um pouco mais heraclitianos.

Para Heráclito, há muito pouco que possamos dizer sobre a realidade, porque ela está sempre em transformação. No mesmo rio banhamo-nos e não nos banhamos, somo e não somos. Os chineses seguem mais Heráclito do que Platão. Porque toda a riqueza da lógica — e do certo e do errado, e do ideal — deu-nos a ciência e o progresso, mas com isso também vem uma certa maldição. Anda toda a gente em psicólogos e psiquiatras. Há qualquer coisa que não está bem. As pessoas vão à procura da felicidade no Oriente porque o pensamento chinês tem um efeito terapêutico para um ocidental. Não defendo que pensemos como os chineses, mas há momentos em que gente lê estes orientais e aquilo nos dá uma paz, uma calma. Não devemos ter tantas certezas. O que hoje nos parece certo, amanhã estará errado. Deixemo-nos deslizar para o “deslumbramento da dúvida”, como se diz no Chuang Tse. A expressão demorou-me bastante tempo a traduzir mas fiquei muito contente com essa forma. O que não devemos fazer é dizer: eu sou assim, e penso assim, e sempre fui coerente comigo mesmo, e hei-de ser sempre assim. É uma parvoíce. E realmente, depois, ficamos mesmo sempre assim. E isso até é mau para a saúde! Chuang Tse frisa, sobretudo, que há varias perspectivas e que não nos devemos prender a nenhuma delas. Não existe uma verdade absoluta. As verdades só existem a partir de perspectivas parciais.

Não há aí um certo relativismo ético?

Chuang Tse o que diz, no fundo, é o mesmo que diz Nietzsche e que é: a sociedade diz-nos que isto está certo e aquilo está errado, mas isso não é absoluto. É mau fazer isto? Noutra religião ou noutra sociedade dizem que é o contrário. Há um certo relativismo, neste sentido. Se nos convencemos de que temos a verdade dentro de nós, isso é mau. Saber o que é a verdade! Eu já ando por cá há sessenta e seis anos e meio, sou um tipo inteligente, que lê muito, e ainda não percebi bem o que é que ando aqui a fazer e qual o significado disto. E não vou saber. Até porque se calhar não tem significado nenhum. Porque são as palavras que têm significado. Há uma palavra copo que significa o objecto copo. Mas o copo não tem significado. Como pensamos em termos da linguagem, procuramos um significado para o mundo como se o mundo fosse uma palavra, ou como se fosse um conceito. Mas não é. O mundo é o mundo. Claro que não tem significado nenhum. Qual é o significado da vida? Essa frase nem faz sentido. Porque a vida não é uma palavra. Fazemos perguntas que nunca terão resposta. O que o taoismo nos dá não é a resposta para as nossas perguntas. Ajuda-nos a perceber que não tem sentido fazer essas perguntas. Temos de ter uma certa humildade perante a vida. Não é ser relativista, é em cada momento decidir um bocado intuitivamente. Eu às vezes decido fazer coisas completamente contra o que me diz a minha cabeça. Porque eu confio mais na minha intuição do que no que me diz a minha cabeça.

A presente ascensão da China deve-se ao pensamento tradicional ou ao domínio da racionalidade e da técnica ocidental?

Às duas coisas. Quando seguimos o Tao, ou seja, o caminho natural, fazemos as coisas gradualmente. Como a natureza. A China comunista adaptou-se e começou a perceber que também precisava de ser capitalista. Começou a mudar. Neste momento eu acho até que eles já estão a voltar um bocadinho mais ao comunismo, quando pensávamos que iam ficar todos ocidentais. É o movimento do Ying e do Yang. O Partido Comunista Chinês já não tem nada que ver com o que era no tempo de Mao Tse Tung. Os seus quadros são tipos com doutoramentos feitos na Califórnia e em todo o lado, estão lá os capitalistas, e está tudo sempre a mudar. Eles hoje sabem pensar à maneira ocidental e sabem pensar como eles. Nós sabemos pensar como nós e não sabemos pensar como eles. Isso dá-lhes muita força. Há a história de um camponês que tem um campo de trigo que estava a crescer lentamente e ele chegou lá e começou a esticar as plantas. O campo secou. Nós, os ocidentais, temos esse método, queremos alterar as coisas muito depressa. Mas o tempo das evoluções é lento. Eles fazem as coisas de tal maneira que nem se nota, é invisível. O Tao também é invisível.

Nesta edição está uma parte substancial do original. Vai continuar a traduzir?

Do Chuang Tse acho que não, porque vi tudo o que estava escrito e há coisas que são, na minha opinião, sem interesse, porque já estão contaminadas por Confúcio e por outros pensadores. Escolhi aquilo que eu achei que realmente tinha interesse e que merecia ser traduzido. Há um outro clássico, que é o Lié Tse, mas que para mim não tem interesse, porque já tem umas magias. Foi-me feita uma proposta de traduzir poesia chinesa clássica, mas ainda não sei se vou aceitá-la. Traduzi o Lao Tse e o Chuang Tse porque quase sentia a obrigação de o fazer. São duas pessoas a quem eu devo muito. Devo muito ao conselho destes meus amigos. Vivi a minha vida sempre atento ao que eles me ensinaram. E, por isso, achei que tinha a obrigação de escrever o que escrevi, de passar o testemunho aos outros. Dá mais sentido à minha vida.

