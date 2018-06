Apesar da forte concorrência buarquiana (era dia do terceiro de quatro concertos de Chico Buarque no Coliseu de Lisboa, todos com lotações esgotadas), Viviane encheu a sala do Teatro da Trindade com um espectáculo integralmente dedicado a Édith Piaf. E com esse duplo feito (Piaf não é voz que soe nas rádios de hoje) marcou pontos numa aposta coerente com a sua carreira: nascida em França, e singrando depois na pop em Portugal (primeiro nos Entre Aspas, depois a solo), quis homenagear uma voz da sua infância, que é também uma das grandes vozes da música francesa e universal. E se Viviane não é Piaf, essa personagem única e inimitável, nem quer parecê-lo, no disco e no concerto que lhe dedica soube honrar a sua música com interpretações sentidas e das quais se apropriou com alma. Se houvesse alguma coisa a apontar-lhe, seria o facto de em parte das canções se distanciar pouco dos originais; mas quando se lhe ouve, por exemplo, La vie en rose, essa sensação desaparece e o resultado é admirável. Aí, Viviane sobressai, encarnando a canção sem que a memória que dela temos diminua.

PUB

Viviane Viviane Canta Piaf

Lisboa, Teatro da Trindade

Sábado, 9 de Junho, às 21h30

Sala cheia

Vestida de vermelho vivo (cor que Piaf também usava, embora a sua imagem icónica surja insistentemente ligada ao negro), Viviane abriu o espectáculo com Sous le ciel de Paris, num ponto elevado do fundo do palco, e ainda a frio a sua voz não soou em toda a plenitude. Non je ne regrette rien, cantado já na ribalta, assinalou o “degelo”, que viria a completar-se num vigoroso e sentido Hymne à l’amour. Nessa altura, já a plateia estava conquistada para o que ali se propunha: uma revisitação da obra de Piaf numa voz que de algum modo lhe é devedora, abarcando todos os seus cambiantes, dos intensamente dramáticos aos mais alegres e vigorosos. E isso foi cumprido em palco, fazendo, por exemplo, Padam, padam anteceder Johnny tu n’est pas um ange e este Comme moi, La vie en rose e Mon Dieu. O embalo de valsa de Les amants d’un jour conduziu-nos a Mon manège à moi e à surpresa que Viviane prometera ao público, sem naturalmente a desvendar: a dado ponto da canção, sem que esta fosse interrompida, Édith Piaf surgiu projectada num ecrã a continuá-la no ponto em que Viviane a deixara; uma imagem jovial retirada de um vídeo a preto e branco gravado nos Estados Unidos, no Ed Sullivan Show (a data do vídeo, que está no YouTube e integra também o DVD L’Hymne à la Môme, que a EMI editou em 2003, ilude: não é de 1959 mas sim de finais dos anos 1940, inícios de 50). O efeito, sem qualquer truque que não o da justaposição de cantoras e música, tornou ainda mais calorosa e humanizada a homenagem.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apresentados os músicos (Tó Viegas, guitarras acústicas; Filipe Valentim, piano; João Vitorino, guitarra eléctrica; João Gentil, acordeão; e Bruno Vítor, contrabaixo), ouviram-se ainda L’homme à la moto, Les flons flons du bal, L’accordéoniste, Milord (excelente, com Viviane a cantá-lo de boné vermelho na cabeça) e La foule, a fechar. Muitos aplausos e vários “bravo!” trouxeram Viviane e os músicos de novo ao palco. Primeiro para uma versão distintiva, só voz e acordeão, do belíssimo clássico Les feuilles mortes, de Prévert e Kosma; e depois para a repetição, com maior desenvoltura e calor, de Johnny tu n’est pas um ange (com a cantora a estender o microfone ao público e este a repetir “Johnny”) e La vie en rose, em excelentes interpretações.

Além de confirmar plenamente as capacidades interpretativas de Viviane, este trabalho dedicado a Édith Piaf tem também o mérito de trazer de novo à ribalta a chanson, que tão arredada tem andado dos focos mediáticos (pouco nos vai chegando de França, hoje, ao contrário do que sucedia na segunda metade do século XX). E aqui é impossível não traçar um paralelo com o empenho de uma outra cantora, Adriana Queiroz, ao retomar nos últimos anos Kurt Weill (no São Luiz, em 2014; e no Tivoli, em 2017), cuja obra, tal como a de Piaf, pode e deve ser dada a conhecer sempre a novos públicos. Porque há uma actualidade que em nenhum deles se perde e nalguns casos até se amplifica.

A Viviane, ficamos agora a dever o reencontro com o cancioneiro de Piaf, tal como a Adriana Queiroz ficámos a dever a evocação de Kurt Weill. Que não sejam os únicos.

PUB