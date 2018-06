Quando foi publicada, em 1889,a primeira edição inglesa de ‘Chuang Tse’ (traduzida pelo histórico sinólogo Herbert Giles), Oscar Wilde dedicou-lhe uma entusiástica recensão, publicada no ano seguinte no periódico The Speaker. No seu característico estilo paradoxal (que faz dele, aliás, um epígono longínquo daquele Huí Tse que integra o elenco de personagens históricas presentes no grande clássico taoista), afirmava o irlandês que Chuang Tse continha em si todas as variantes do pensamento metafísico ou místico europeu, “desde Heráclito até Hegel”. E terminava dizendo, com proverbial ironia, que Mestre Chuang era um autor “perigoso” e que “a publicação do seu livro em inglês, dois mil anos após a sua morte, [era] obviamente prematura”. Um século depois, vislumbra-se idêntica percepção da ‘perigosa’ actualidade de Chuang Tse no livro que Octavio Paz lhe dedicou e no qual o mexicano afirma que o taoismo filosófico actua como um “dissolvente” das nossas cobardes certezas e que há nele uma “persistente tonalidade anarquista”.

Chuang Tse Tradução e comentários: António Miguel de Campos

Relógio D’Água

No texto introdutório desta edição, escreve o tradutor que “o mais longo dos clássicos do taoismo” (cerca de 100 mil caracteres, que comparam com os 5 mil do ‘Tao Te King’), embora sendo uma obra “praticamente desconhecida no Ocidente, fora dos meios sinológicos” (Wilde, afinal, tinha razão), será “superior, em quase todos os aspectos, ao muito mais conhecido” livro de Lao Tse. António Miguel de Campos chega mesmo a dizer que, “em muitos aspectos, a lucidez e a atitude filosófica de Chuang Tse têm mais pontos em comum com o pensamento de Nietzsche do que com a sabedoria exposta no ‘Tao Te King’”. Não podemos deixar de concordar. E acrescentaríamos que as vozes de Chuang Tse e de Nietzsche são também entre si comunicantes nos prodígios metafóricos e imagéticos. É claro que Chuang Tse, que viveu na segunda metade do século IV a. C., ecoa o lendário Lao Tse, que o teria precedido dois séculos (tal como ecoa, aliás, criticamente ou parodicamente, Confúcio e muitos outros pensadores e filósofos) mas, enquanto o ‘Tao Te King’ é uma colecção breve de aforismos poéticos e enigmáticos, o ‘Chuang Tse’ é uma vasta, densa e rica colectânea de textos de variada índole, forma e escopo. Um arquipélago compósito, heteróclito e heterodoxo, de narrativas, raramente longas, e ora surreais e aforísticas, ora realistas e bem-humoradas, alegorias e parábolas, jogos de palavras, fábulas e contos maravilhosos (Borges dizia que a literatura chinesa desconhecia o género “fantástico” porque toda ela era de algum modo fantástica), quase sempre sob a forma de diálogos interpretados, maioritariamente, por personagens históricas (Confúcio, Huí Tse, etc.) mas também por personificações (há, por exemplo, um diálogo entre “Encandeamento de Luz” e “Não-Existente” e outro entre a “Penumbra” e a “Sombra”).

A presente edição da Relógio D’Água não inclui a totalidade dos 33 capítulos fixados na transição do século III para o século IV da era cristã pelo erudito Kuo Hsiang, que dividiu a obra em três partes: “Capítulos Interiores” (aqueles cuja autoria era menos problemática), “Capítulos Exteriores” (atribuíveis a discípulos e comentadores de Mestre Chuang) e “Capítulos Diversos” (de feitura posterior e atribuição duvidosa). Mas o texto traduzido “corresponde a mais de 40% do ‘Chuang Tse’”, incluindo a totalidade dos sete “Capítulos Interiores” (não faltando, portanto, o famoso e borgesiano sonho com a borboleta) e “cerca de 30%” dos textos dos Capítulos Exteriores” (que são 15) e “mais de 20%” dos textos dos “Diversos” (11). Tal como fizera já na sua tradução do ‘Tao Te King’, António Miguel de Campos optou também por reorganizar o livro, intercalando nos “Capítulos Interiores” textos provenientes das outras secções (“Exteriores” e “Diversos”) mas com “tema idêntico ou afim e pontos de vista essencialmente coerentes com os daqueles”, remetendo para a segunda parte do livro seis textos (dos capítulos “Exteriores” e dos “Diversos”) “que transparecem pontos de vista um tanto divergentes, influenciados por outras fontes”. No lote destes, conta-se a magnífica história de proveito e exemplo “O Ladrão Tche” – na qual Confúcio escapa por pouco à boca de um tigre que, nem por ser metafórico, é menos perigoso –, e o antológico conto intitulado “O Velho Pescador”, no qual se fala de um homem “que tinha medo da sua sombra,

e não gostava das suas pegadas, / e fugia delas a correr. / […] / Não tinha entendido que, se ficasse à sombra, a sua sombra desapareceria, / nem que, se ficasse parado, as suas pegadas cessariam. / A sua ignorância era igualmente extraordinária!” Uma outra forma de dizer que “O homem perfeito não tem eu” e que “O homem sábio não tem nome”. Ou que (dito de outra maneira, ainda) “A mente de um homem perfeito é como um espelho”. Cada capítulo é ainda entremeado por minuciosos e (por vezes muito) extensos comentários do tradutor. É claro que o leitor poderá abordar este livro de calmo desassossego como lhe aprouver: lendo-o de fio a pavio (ou inversamente), saltando capítulos e comentários, etc. Todos os caminhos vão dar ao Caminho.

Chuang Tse viveu tempos sombrios, os dos Reinos Combatentes que ao longo de dois séculos e meio disputaram o poder na China, e durante os quais floresceram “Cem escolas” de pensamento que procuravam uma saída, o Caminho (o Tao). E a sua obra é tanto uma rejeição radical dos costumes morais, intelectuais e políticos, quanto uma crítica não menos radical da linguagem e de outras ilusões da mundanidade. Do “miradouro espiritual” do ‘Chuang Tse’, avista-se o “monte da Vastidão Ausente” e “o limão verde que gera a pantera”, e percebe-se que “os livros não vão mais longe do que a linguagem.

A linguagem tem valor, mas o que tem valor na linguagem são as ideias, / e as ideias têm algo que vem depois. / E isso que vem depois das ideias não pode ser transmitido por palavras”.

