A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, destacou neste sábado, durante uma visita a Díli, a importância do amplo e diversificado programa de cooperação portuguesa com Timor-Leste, reiterando a necessidade de fortalecer o apoio na língua e no sector da educação.

"O que vejo de facto é uma grande presença de Portugal, um grande apoio em inúmeras áreas, da educação ao apoio às forcas armadas, à agricultura, em tantos projectos que têm ajudado Timor a progredir", disse à agência Lusa em Díli.

A deputada falava depois de participar na abertura da Feira da Cooperação, uma das várias iniciativas que desde quinta-feira e até domingo assinalam, em Timor-Leste, o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.

A feira, que decorre no principal espaço comercial de Díli, destaca a diversidade da cooperação portuguesa no país, abrangendo áreas tão diversas como o sector agrícola, polícia e defesa, sector judicial e, predominantemente, vários projectos na área do ensino e da língua portuguesa.

"Portugal tem um papel muito forte na cooperação através do Camões e é essencial manter esta presença e proximidade constante, em particular num país como Timor-Leste que optou, poderia não o ter feito, mas optou, por ter a língua portuguesa como língua oficial do país", considerou.

"Por isso também merece uma atenção muito particular a projectos de cooperação particularmente aprofundados, como país jovem que é e ainda a construir-se e com uma necessidade de grande apoio, não só, mas nomeadamente na parte da língua e da educação", afirmou.

Cristas esteve em Timor-Leste numa visita de 48 horas a convite da delegação da União Europeia para participar numa conferência sobre a mulher, durante a qual destacou a "experiência das mulheres em Portugal e na União Europeia".

Uma oportunidade para se associar também aos eventos que nos últimos dias e este fim-de-semana assinalam o Dia de Portugal em Díli, cidade que Assunção Cristas tinha visitado em 2004.

Intervindo na mesma ocasião, o vice-presidente do Camões, Gonçalo Teles Gomes, sublinhou a dimensão crescente e ampla da rede da instituição no mundo e, em concreto, em Timor-Leste.

"A cooperação portuguesa já representou mais de 600 milhões de euros. O último programa de cooperação, de 2014 a 2017 teve uma execução de mais de 42 milhões de euros, a ajuda pública ao desenvolvimento de Timor-Leste em 2017 foi de mais de 13 milhões de euros", disse.

"Mostra bem o esforço e nosso empenho. Com esta riqueza podem ver tudo o que temos feito com os nossos parceiros, desde a agricultura, defesa, justiça, administração interna, saúde e educação, que é a grande fatia do nosso orçamento", frisou. As actividades do Dia de Portugal continuam até domingo em Díli.

