A relação entre os partidos da “geringonça” já não é o que era. E a dos partidos da direita também não.

Afastados do Governo em Novembro de 2015, Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas articulavam no Parlamento os principais dossiers em que faziam oposição a António Costa de modo a não retirar espaço um ao outro e para que o efeito de mossa sobre o Governo fosse o mais prolongado possível. Nunca se afastaram muito. Até porque o então líder do PSD tinha como missão voltar ao Governo e com a mesma geometria de apoios, ou seja, de braço dado com o CDS.

Com a disputa de liderança aberta no PSD, o equilíbrio de forças à direita parecia ter sido abalado. Assunção Cristas começava a falar como candidata a primeira-ministra, aproveitava para ocupar cada vez mais o espaço mediático, fazia desafios ao Governo e apresentava propostas, enquanto os sociais-democratas se entretinham com a disputa entre Santana Lopes e Rio. E até contava com alguma ajuda por parte de António Costa — nos debates quinzenais, os momentos mais tensos eram frequentemente protagonizados pela líder do CDS e o primeiro-ministro.

Os dois partidos consumaram entretanto uma separação de facto. Vêm aí as eleições e há muito eleitorado em comum a conquistar. O diálogo entre partidos parceiros no Parlamento passou a não-comunicação e, pelo vistos, até a ciúmes. Tem piada vir agora o CDS queixar-se de que os sociais-democratas lhe roubam bandeiras, como na natalidade, Justiça, o interior e a carga fiscal nos combustíveis. É a campanha eleitoral, não é?

O que não tem tanta piada — e é um sinal importante a reter — é o desconforto que já há na bancada do PSD a propósito da revisão das leis laborais. Já se percebeu que o Governo conta, no mínimo, com a abstenção do PSD para aprovar as alterações (o acordo que saiu da Concertação Social tem a simpatia dos patrões e a oposição do PCP e BE). Seria a primeira vez, nos últimos três anos, que o PSD ajudava António Costa numa mudança de fundo — Passos nunca viabilizou praticamente nada que a “geringonça” não garantisse. Haverá risco de revolta na bancada “laranja”, que ainda é passista? Será possível alguma convergência de bloco central nesta matéria, se Rio a desejar verdadeiramente? Este caso poderá ser um sério teste à liderança do presidente do PSD.

