35h para todos, um necessário avanço civilizacional

PUB

A 18 de Maio, PS, PSD E CDS impediram, na Assembleia da República, a redução do horário para 35 horas para todos os trabalhadores por conta de outrem, rejeitando os projectos de lei com esse objectivo do PCP, BE, PEV e PAN.

PS, PSD e CDS recusaram a possibilidade de uma vida com mais qualidade, de compatibilização da vida profissional com a familiar, duma vida equilibrada e feliz para os trabalhadores, que a redução do horário de trabalho semanal proporcionaria.

PUB

PS, PSD e CDS contrariaram preocupações sobre evitar sofrimento às pessoas, que dias depois, algumas das suas posições pseudo modernistas ou humanistas pretendiam reflectir, no debate sobre a eutanásia. Neste momento, mais do que a eutanásia, a redução do horário constituiria um passo em frente no necessário avanço civilizacional.

Na administração pública, desde 1998 consagrou-se as 35 horas. Em 2013, PSD/CDS aumentaram para as 40 horas e em 2016 foram repostas as 35 horas.

Nas últimas dezenas de anos, o desenvolvimento científico e tecnológico permite que se produza mais e melhor com menos pessoas. Tal não pode só reverter em mais lucro para as empresas, mas tem que constituir igualmente um factor de progresso na justiça social.

As 35 horas para todos ajudariam a combater o desemprego com a criação de mais emprego, reduziriam ritmos de trabalho desenfreados e as suas consequências físicas e psíquicas na saúde e permitiriam a neutralização de doenças profissionais.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia

Professores e enfermeiros

Os sindicatos exigem que seja contabilizado todo o tempo que os professores trabalharam durante o período de congelamento, ou seja, nove anos. Como se a bancarrota porque todo o país passou tivesse sido um pesadelo que desaparece quando se acorda; não foi.

Entretanto soube-se o resultado da avaliação dos alunos; resultado desastroso de que os professores são co-responsáveis. Em Matemática, o insucesso é generalizado: só 10% dos alunos conseguiram calcular a área de um polígono que envolvia a área de dois triângulos e de dois rectângulos. 72% dos estudantes do 5.º ano não conseguiram identificar o rio Mondego. Os sindicatos nem pestanejaram – outro pesadelo; nem eles nem o país, já embotado.

Como o governo não cede, os sindicatos ameaçam com greves; além de greve às reuniões de avaliação, estão em cima da mesa possíveis greves aos exames, ao final do ano lectivo e ao arranque do próximo. Isto é, os professores servem-se dos alunos como reféns para as suas reivindicações salariais corporativas e ninguém se incomoda.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao mesmo tempo, os enfermeiros do Hospital de Santarém decidiram avançar para uma greve de três dias; em causa está a grave carência de profissionais. Isto é, em protesto contra a grave falta de enfermeiros que impede tratar bem os doentes, deixam de tratar doentes. Absurdo, digo eu. Servem-se dos seus doentes como reféns das suas (justas) reivindicações. E ninguém grita… Se os médicos e juízes o fizeram, porque não eles?

Henrique Carmona da Mota, Coimbra

PUB