O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Rússia deveria voltar a fazer parte do G7, grupo de que foi afastado depois após a anexação da Crimeia, em 2014.

“A Rússia devia estar nesta reunião”, disse Donald Trump no início do encontro do G7, que começou na sexta-feira. “Deviam deixar a Rússia regressar, porque devíamos ter a Rússia na mesa de negociações.”

O G7 reúne-se uma vez por ano, sendo composto por EUA, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Itália e Japão. Também a União Europeia está representada naquela cimeira.

Numa conferência de imprensa conjunta em Ottawa entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ficou bem patente que a dinâmica da cimeira será de confronto com os EUA. Na sua intervenção, Emmanuel Macron colocou abertamente a possibilidade de os EUA serem colocados de lado, referindo até que Donald Trump parte para esta reunião “isolado”.

Donald Trump também criticou o Canadá e a União Europeia e disse que pretende sair mais cedo de uma reunião com líderes do G7, aumentando os temores de uma guerra comercial. O confronto é motivado pelas tarifas norte-americanas ao aço e ao alumínio.

