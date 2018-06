Os Açores foram o local escolhido este ano para as comemorações oficiais do Dia de Portugal, o que levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a mergulhar nas águas do Atlântico, a conviver com os populares – tanto dentro de água como fora dela, por entre selfies e abraços –, mas também a reforçar os avisos sobre a possibilidade de uma crise política.