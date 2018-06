A CP prevê supressões e atrasos na circulação de comboios na terça e na quarta-feira, em todos os serviços, à excepção dos urbanos do Porto, devido à greve convocada por várias organizações sindicais.

Em comunicado, a empresa informa que, apesar de o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social ter decretado a realização de serviços mínimos, "se prevêem supressões e atrasos na circulação dos comboios em todos os serviços da CP, à excepção dos serviços urbanos do Porto, nos dias 12 e 13 de Junho".

A CP reforça que "as causas invocadas no pré-aviso de greve para esta acção de protesto, cujas consequências terão sérios impactos na mobilidade dos cidadãos utilizadores dos serviços da CP, são totalmente alheias à empresa ou à sua capacidade de intervenção".

Em causa está a possibilidade de circulação de comboios com um único agente, o que os sindicatos consideram que "põe em causa a segurança ferroviária, trabalhadores, utentes e mercadorias", e defendem, por isso, que "é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)". Os ferroviários rejeitam alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais.

Na semana passada, o presidente da CP - Comboios de Portugal, Carlos Gomes Nogueira, esclareceu que "há 20 anos que a regulamentação permite a circulação de comboios em regime de agente único, sendo que, no caso da CP, nunca se prescindiu de dois agentes na tripulação". "A tripulação composta por dois agentes é regra na CP (...), é o nosso compromisso, que foi, formalmente, apresentado junto da tutela e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes [IMT]", disse Carlos Gomes Nogueira.

