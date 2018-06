O piloto alemão Sebastian Vettel garantiu este sábado a 54.ª pole position da carreira, com 1m10s764 - novo recorde da pista -, levando a Ferrari a quebrar um "jejum" de 17 anos no Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

Depois de dominar os treinos livres, o holandês Max Verstappen (Red Bull) não conseguiu acompanhar o ritmo de Vettel e Valtteri Bottas (Mercedes), dupla que assegurou os dois primeiros lugares da grelha de partida no circuito de Montreal, com o finlandês a 0,093s e o holandês a 0,173s de Vettel.

O duelo entre a Ferrari e a Mercedes poderia ter ditado um alinhamento diferente, mas Kimi Räikkönen acabou por cometer um erro no final da Q3 que lhe custou a queda para a quinta posição, atrás de Lewis Hamilton.

