É a recta final da preparação para o Mundial 2018 e as selecções aproximam-se cada vez mais do momento de forma ideal. Na tarde deste sábado, Marrocos (adversário de Portugal no Grupo B) e Sérvia impuseram-se sem dificuldades a Estónia e Bolívia, respectivamente.

Em Tallin, na A. Le Coq Arena, a equipa marroquina, com um "onze" já muito próximo da sua melhor versão, encaminhou cedo o triunfo, com um golo de Belhanda aos 11'. Aos 38', o mago Hakim Ziyech aumentou a vantagem, de grande penalidade, e já na segunda parte, aos 72', Youssef En-Nesyri fez o 0-3. O melhor que a Estónia conseguiu foi reduzir, por Ats Purje, aos 76'.

Ainda menos dificuldades sentiu a Sérvia (que competirá no Grupo E) para atropelar a Bolívia, na Merkur Arena, em Graz, na Áustria. Aleksandr Mitrovic foi a grande figura na goleada por 5-1, ao assinar um hat-trick. O avançado do Fulham marcou aos 4', 42' e 68', com Ljajic (19') e Ivanovic (42') a darem ainda maior expressão a um triunfo só amenizado por Jhasmany Campos, aos 78'.

