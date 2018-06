A comitiva da selecção portuguesa de futebol que vai disputar o Mundial 2018 já se instalou no quartel-general de Kratovo, na Rússia, sendo recebida pelas autoridades locais com uma pequena cerimónia de boas-vindas.

Eram 18h56 locais (16h56 em Lisboa), cerca de uma hora depois de o avião ter aterrado no aeroporto de Zhukovski, a 11 quilómetros, quando o autocarro entrou na "fortaleza" de Kratovo, uns 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, atrás de um carro da polícia.

"O passado é glória, o presente é história", diz a viatura que transportou a selecção e que, mal se deteve, levou a que a música ambiente subisse de volume e umas jovens realizassem uma coreografia de dança, usando as bandeiras de Portugal e da Rússia.

"Investimos muito neste centro de estágio para vos receber. Esperamos que estejam aqui até ao dia 15 de Julho", a data da final, disse o responsável pela autarquia de Ramensky, onde se situa a pacata Kratovo.

As palavras de boas-vindas, com direito a tradução em improvisada instalação sonora, não se alongaram por muito tempo, sobressaindo o desejo de que a selecção de Portugal "guarde boas memórias deste encontro".

Foram pouco mais de cinco minutos de cerimónia, seguindo-se os agradecimentos e a foto da praxe com os governantes regionais no meio da delegação portuguesa. Todos voltaram, então, ao autocarro para recolher a bagagem e dirigir-se ao hotel.

Toda a cerimónia decorreu sob as fortes medidas de segurança que têm sido habituais no complexo. Um teste mais exigente à segurança acontecerá no domingo, quando os jogadores realizarem o primeiro treino, aberto aos media e a perto de 300 adeptos.



