O campeão nacional de ralis, Carlos Vieira, está internado na Medicina Interna do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e apresenta "prognóstico reservado", disse neste sábado à agência Lusa fonte desta unidade.

"Está internado na Medicina Interna e com prognóstico reservado", sintetizou a fonte do CHUC.

Carlos Vieira e o seu co-piloto, Jorge Carvalho, despistaram-se na sexta-feira na primeira especial do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria, e Carlos Vieira, que apresentava um "estado grave", foi estabilizado e posteriormente transferido para Coimbra com acompanhamento de um cirurgião, na sequência da gravidade e da tipologia das lesões.

Fonte do hospital de Santo André revelou à Lusa na sexta-feira que os pilotos deram entrada no hospital pelas 18h28, tendo Jorge Carvalho sido examinado, sem inspirar cuidados.

Carlos Vieira é o actual campeão nacional de ralis e tenta revalidar o título ao volante de um Hyundai i20 R5. Após quatro provas do Nacional, o piloto natural de Fafe ocupa o quarto lugar do campeonato de pilotos, com 42,1 pontos, menos 23,2 do que o seu companheiro de equipa, Armindo Araújo.

O Rali Vidreiro é a quinta etapa do campeonato nacional de ralis.

