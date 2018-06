O ciclista espanhol Pello Bilbao (Astana) venceu este sábado a sexta etapa do Critério do Dauphiné, com o britânico Geraint Thomas (Sky) a cortar a meta em segundo, reforçando a liderança na classificação geral.

Bilbao, de 28 anos, cumpriu os 110 quilómetros entre Frontenex e a estância de esqui de San Bernardo, em Montvalezan, em 3h34m11s, 21 segundos antes de Thomas.

O ciclista espanhol, um resistente da fuga do dia, levou até final as intenções de vencer uma etapa no Dauphiné e confirmar o bom momento de forma, depois do sexto lugar na Volta a Itália.

Em terceiro ficou o irlandês Daniel Martin (UAE Team Emirates), que subiu ao quarto posto da geral individual, liderada pelo britânico da Sky com 1m29s de vantagem sobre o compatriota Simon Yates (Mitchelton-Scott).

O terceiro lugar é de Romain Bardet, a 2m01s, à entrada para a última etapa, que liga Môutiers a Saint-Gervais Mont Blanc, com 129 quilómetros.

O único português em prova, Tiago Machado (Katusha Alpecin), cortou a meta no 61.º posto, a 18m30s do vencedor, cedendo três lugares na geral, sendo o 54.º, a 41 minutos do líder.

