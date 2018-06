Nove meses após o seu início, a Liga portuguesa de basquetebol (LPB) chega à derradeira fase, com a Oliveirense e o FC Porto a defrontarem-se, à melhor de cinco jogos, pelo título nacional. O primeiro jogo da final do play-off disputa-se este sábado, às 21h30, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis. A Oliveirense tem, 15 anos depois, nova oportunidade de conquistar pela primeira vez o título nacional de basquetebol, enquanto que o FC Porto pretende reaver o troféu, perdido em 2017, frente ao Benfica.

Apesar de o FC Porto ser, teoricamente, favorito à vitória — após ter eliminado o campeão Benfica, na Luz, no quinto jogo da meia-final (3-2) —, a Oliveirense não se deixa intimidar e promete estar à altura do desafio. A equipa de Oliveira de Azeméis foi, inclusive, a primeira classificada da fase regular, conseguido evitar os “tubarões” Benfica e FC Porto, que terminaram a fase regular nos segundo e terceiro lugares, respectivamente. No play-off, a Oliveirense só precisou de seis partidas para ultrapassar Lusitânia e Vitória de Guimarães, vencendo ambas as eliminatórias pelo parcial de 3-0.

Por sua vez, o FC Porto teve vida mais complicada: nos quartos-de-final ultrapassou o Illiabum com facilidade (3-0) mas, na meia-final, disputada diante dos “encarnados”, a passagem apenas ficou decidida no prolongamento do quinto e último jogo, no pavilhão da Luz , em Lisboa. Moncho López, técnico dos “dragões”, garante que a equipa já esqueceu essa vitória, apontando baterias ao jogo de hoje: “Não é importante pensar que ganhámos ao Benfica, da mesma forma que não é importante pensar que ainda não ganhámos à Oliveirense esta época”. Em declarações ao site oficial do clube, o treinador espanhol alerta para o equilíbrio entre as equipas, acrescentando que os “dragões” possuem maior “motivação “e “ambição de vencer” que os adversários.

O extremo norte-americano James Ellisor tem sido uma das figuras principais da Oliveirense. No terceiro jogo da meia-final contra o Vitória de Guimarães, o americano marcou 26 pontos e foi uma peça fundamental na eliminatória, somando 55 pontos nas três partidas da Oliveirense e sendo duas vezes o melhor marcador. Em conversa com o PÚBLICO, James Ellisor mostrou-se confiante para a sua primeira final em Portugal: “Acredito que a nossa equipa se irá sair bem. Queremos ganhar, é um objectivo pessoal e colectivo. O FC Porto é uma excelente equipa, mas temos vantagem de jogarmos em casa [os dois encontros iniciais]”. O extremo norte-americano diz que a força do FC Porto reside, principalmente, no entrosamento colectivo: “Depois de jogar contra eles, e de ter visto a eliminatória contra o Benfica, diria que a força reside no colectivo. São uma equipa eficaz no ataque e segura defensivamente”.

James completa, na presente época, o seu terceiro ano em Portugal. A NBA é um sonho que gostaria de concretizar, mas, por agora, pensa apenas nos — pelo menos — três jogos que o separam do título nacional. “Ser campeão seria algo fantástico. Ficar pelas meias-finais [2015-16; 2016-17] foi muito duro, mas agora estamos nas finais e queremos vencer".

Do lado dos “dragões” - com os quais o PÚBLICO tentou chegar à fala, sem receber autorização do clube para o efeito -, o objectivo é recuperar o título de campeão nacional, conquistado em 2016 e perdido para o Benfica, na final de 2017. Pela primeira vez em três anos, a final não será contra os “encarnados” mas o técnico Moncho López aconselha cautela redobrada na hora de entrar no recinto de jogo.

