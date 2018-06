A tenista romena Simona Halep, líder do ranking mundial, conquistou este sábado, pela primeira vez na carreira, um torneio do Grand Slam, ao bater a norte-americana Sloane Stephens na final de Roland Garros.

Halep, que tinha perdido na terra batida parisiense as finais de 2014 e 2017 e também o jogo decisivo da edição 2018 do Open da Austrália, superou Stephens, 10.ª jogadora mundial, por 3-6, 6-4 e 6-1, em 2h03m.

A romena somou o sexto triunfo em oito jogos com a norte-americana, que tinha vencido a única final do Grand Slam disputada, no Open dos Estados Unidos de 2017.

