Os Golden State Warriors, campeões em título, conquistaram na sexta-feira o seu sexto título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Cleveland Cavaliers por 108-85, no quarto jogo da final.

O cinco de Steve Kerr, que tinha vencido os jogos caseiros por 124-114, após prolongamento, e 122-103 e o primeiro fora por 110-102, conseguiu o primeiro 4-0 em finais desde 2007, quando os San Antonio Spurs varreram os mesmos Cavs.

A formação de Oakland repetiu os títulos de 1946/47, 1955/56, 1974/75, 2014/15 e 2016/17, os dois primeiros como Philadelphia Warriors, e igualou os seis troféus dos Chicago Bulls, de Michael Jordan (1990/91 a 92/83 e 95/96 a 97/98).

Também neste sábado o comissário da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA), Adam Silver, lamentou que o presidente Donald Trump tenha decidido não promover a tradicional visita à Casa Branca dos vencedores do torneio.

"A decisão de Trump de não convidar os campeões entristece-me porque historicamente temos sido capazes de usar a NBA e, em geral, todos os desportos para unir as pessoas", disse Silver, no final do jogo que consagrou os Golden State Warriors

A decisão de Trump surgiu depois que o atacante LeBron James declarou, na terça-feira, que nem sua equipa, Cleveland Cavaliers, nem os Golden State Warriors aceitariam uma visita à Casa Branca.

"Há muitas coisas em que acreditamos, como americanos, e sentimos que [Trump] não as defende", disse LeBron James. Em 2017 a visita também não se realizou, uma vez que Trump desconvidou os jogadores ao saber que alguns deles não aceitavam comparecer na Casa Branca.



