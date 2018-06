A Tunísia já tinha feito a vida negra a Portugal no primeiro encontro de preparação rumo ao Mundial 2018 e repetiu a dose diante da Espanha. Neste sábado, em Krasnodar, "La Roja" venceu pela margem mínima (1-0) e com uma dose de sofrimento que não deve ter deixado o seleccionador, Julen Lopetegui, totalmente descansado.

PUB

Foi uma Espanha de alto calibre, em matéria de escolhas, a que surgiu em campo, provavelmente já a preparar terreno para o embate inaugural diante de Portugal, a 15 de Junho. Com Busquets, Thiago Alcântara e Iniesta a meio-campo, David Silva, Isco e Rodrigo no tridente ofensivo, a equipa promoveu o habitual futebol de posse, mas encontrou um osso duro de roer pela frente.

Com as linhas muito juntas, e uma linha de quatro a que se juntavam os alas formando um bloco muito compacto a defender, a Tunísia impediu o adversário de se aproximar com perigo da sua área e, a espaços, chegou a ameaçar com contragolpes que deixaram Espanha em sentido. Num deles, esteve na cara do golo, mas De Gea defendeu.

PUB

O jogo só foi sacudido no segundo tempo, com as entradas de Asensio, Diego Costa e Iago Aspas. O avançado do Atlético Madrid esteve, de resto, no lance do único golo, aos 85' - recebeu um passe magistral de Busquets, tentou tirar um central do caminho mas acabou por entregar a bola a Iago Aspas, que, na passada, rematou com sucesso.

Um teste difícil para a campeã do mundo de 2010, que terá em Portugal o primeiro rival no Mundial 2018, já na próxima sexta-feira.

PUB