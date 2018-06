Bruno de Carvalho anunciou este sábado, num comunicado assumido a título pessoal, divulgado com recurso ao Facebook, a intenção de processar criminalmente o internacional português Rui Patrício e o extremo Daniel Podence, futebolistas que avançaram com rescisões unilaterais dos contratos com o Sporting.

PUB

"As rescisões já apresentadas representam um crime gravíssimo de difamação e calúnia que não vai ser deixada em claro, pelo que, para além das questões desportivas e de indemnização ao clube, ainda estarão a braços com um processo-crime pelas acusações inacreditáveis que fizeram e que terão de provar em sede de processo cível", escreve o presidente do Conselho Directivo do Sporting.

Bruno de Carvalho desafiou ainda os "putativos candidatos" a apresentarem as respectivas listas a sufrágio, garantindo a criação das condições legais e de segurança para novas eleições no Sporting.

PUB

PUB