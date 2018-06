O Benfica assegurou neste sábado o acesso à final do campeonato de futsal, graças a um triunfo por 2-1 sobre o Sp. Braga, no pavilhão da Luz. Na última fase do play-off, os "encarnados" vão medir forças com o Sporting, campeão em título e uma equipa que chega à final sem ter sofrido qualquer derrota.

Numa eliminatória decidida à melhor de três jogos, o Sp. Braga estava obrigado a ganhar para forçar um terceiro encontro, depois da derrota sofrida no Minho, por 2-3, no primeiro duelo entre as duas equipas.

Os bracarenses até marcaram primeiro, por Ludgero, logo aos 7', e o Benfica, apesar do tremendo caudal ofensivo, não conseguiu marcar até ao intervalo. No segundo tempo, Fernandinho empatou num excelente lance individual, aos 27' (já depois da expulsão do guarda-redes Diego Roncaglio), e Robinho deu a volta ao marcador, aos 32'.

A final da competição começará a ser disputada já na próxima semana, entre os dois crónicos candidatos, depois de o Sporting ter eliminado o Modicus nas meias-finais.

