Foi no final de Abril que George R.R. Martin, autor de uma das sagas de fantasia mais lidas do mundo, anunciou no seu site e na sua conta da rede social Twitter, para surpresa e certamente frustração de muitos dos fãs do universo de A Guerra dos Tronos (o dos livros e o da popular série da HBO que tem vindo a arrebatar Emmys em catadupa), que iria lançar a 20 de Novembro Fire & Blood, uma espécie de “história imaginária” de uma das linhagens mais famosas da sua obra, os Targaryen.

Há muito que milhões de leitores — e telespectadores — em todo o mundo aguardam que Martin conclua As Crónicas de Gelo e Fogo, projecto a que deu início há quase 30 anos e que já serviu de base a jogos de computador, livros de BD e à série televisiva A Guerra dos Tronos, que tornou ainda mais popular esta saga traduzida em quase 50 línguas. O autor está a trabalhar em The Winds of Winter, o penúltimo livro destas Crónicas de Gelo e Fogo, mas já garantiu que não sairá em 2018. E sem livro não há fim da série do canal norte-americano.

Agora, foi a vez da HBO anunciar que encomendou um episódio piloto com base numa história derivada de A Guerra dos Tronos. A prequela em causa é, segundo a televisão pública britânica, um dos cinco potenciais spinoffs do universo criado por este autor do fantástico que já vendeu dezenas de milhões de livros.

A nova série foi criada por Martin e pela guionista Jane Goldman (Kick-ass: O Novo Super-Herói ou X-Men: O Início) e não deverá ir para o ar antes do final de A Guerra dos Tronos, em 2019.

Se o projecto for para a frente, a prequela vai passar-se milhares de anos antes da acção de A Guerra dos Tronos, centrando-se “na descida do mundo da era de ouro dos heróis à hora mais negra”, lê-se num comunicado do canal de televisão americano que continua assim, em tom de voz-off de um trailer destinado a criar suspense: “dos terríveis segredos da história de Westeros [para quem não domina o dicionário de A Guerra dos Tronos, Westeros é o palco deste épico de fantasia medieval, um continente constituído por uma série de reinos envolvidos em guerras permanentes pelo poder] à verdadeira origem dos White Walkers [os humanóides de olhos azuis que são uma verdadeira ameaça nas temporadas mais recentes da saga]…”. Para garantir em seguida que esta “não é a história que todos achamos que conhecemos”.

De acordo com a revista Variety, os outros autores que, para além de Jane Goldman, estão a trabalhar em eventuais spinoffs do universos de As Crónicas de Gelo e Fogo são Max Borenstein, Brian Helgeland, Carly Wray, and Bryan Cogman. Qual ou quais deles se tornarão realidade é ainda muito cedo para saber.

A Guerra dos Tronos é, até à data, a mais bem sucedida série da HBO.

