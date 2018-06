Kate Spade era uma designer famosa. Anthony Bourdain um chef conhecido em todo o mundo. Os dois norte-americanos morreram esta semana, vítimas de suicídio. Nos EUA, a taxa de suicídio tem vindo a aumentar nas duas últimas décadas. O suicídio não escolhe género, idade ou estatuto social, alertam especialistas portugueses. O importante é estar atento à saúde mental, acrescentam.

Nova Iorque acordou na terça-feira com a notícia que a designer de moda e acessórios Kate Spade tinha perdido a vida aos 55 anos. A causa confirmada, dois dias depois, foi suicídio. O marido e sócio num negócio que valia milhões de euros declarou que a criadora estava deprimida e "lutava com os seus demónios" há alguns anos, mas que na noite anterior estava feliz. O pai, a viver noutro estado, contou que a filha pretendia ir visitá-lo.

Anthony Bourdain era um chef que se tornou conhecido graças às suas viagens pelo mundo gravadas para a televisão em inúmeros programas que aliavam a gastronomia à cultura dos povos. O cozinheiro foi encontrado morto no seu quarto de hotel pelo chef francês Eric Ripert, nesta sexta-feira, em Estrasburgo, onde estava a gravar um programa. A causa, avançada pela CNN e confirmada pelo procurador francês que dirige a investigação, é também o suicídio.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa) dos EUA, a taxa de suicídio naquele país tem vindo a aumentar nos últimos anos. Os números mais recentes, conhecidos esta quinta-feira, apontam para quase 45 mil suicídios em 2016, mais do dobro do número de homicídios no país. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre os 15 e os 34 anos. E a média nacional é de 13,4 suicídios por 100 mil pessoas. O centro reconhece que o suicídio é um "problema crescente" no país, onde a taxa aumentou 25% nas últimas duas décadas.

Impacto nas pessoas fragilizadas

O suicídio é um problema de saúde mental e que, quando os casos são conhecidos, tem um efeito mimético, dizem todos os estudos, avança o psiquiatra Ricardo Gusmão. Podem os casos de Spade e Bourdain ter efeitos em Portugal? "São figuras públicas, mas não são de primeira água. Teria mais impacto se fosse alguém mais próximo [do público português]. Por exemplo quando o guarda-redes alemão Robert Enke se suicidou [aos 32 anos, em 2009], isso teve um impacto brutal na Alemanha, não só pelo aumento dos suicídios, mas também pela forma como as pessoas começaram a ver a saúde mental", exemplifica o médico.

Serviços telefónicos de ajuda e apoio ao suicídio em Portugal e na Europa SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

No caso de Spade a sua marca era pouco conhecida e não era vendida em Portugal, já Bourdain passou por Portugal, pelo menos, três vezes para gravar nos Açores, em Lisboa e no Porto. "Pode acontecer a alguém pensar: 'conheci o Bourdain, estou a divorciar-me, o meu negócio não está a correr bem...' Uma pessoa de referência morre e isso tem um impacto brutal nas pessoas mais fragilizadas", continua Gusmão, acrescentando que "95% das pessoas que se suicidam têm uma doença psiquiátrica".

"O suicídio é muito democrático e transversal", declara Fernando Castro Couto, voluntário na Voz de Apoio. Não escolhe género, idade ou condição social, continua. A única diferença entre o suicídio de alguém famoso e de um desconhecido é, precisamente, que o do famoso tem mais visibilidade na comunicação social. Essa informação deve chegar às pessoas, mas de forma cuidada, alerta o voluntário. "A OMS recomenda que não se omita, mas que se noticie com cuidado, não mostrando imagens, nem dando uma razão única [para o acto]. O suicídio é multifactorial."

O suicídio "é um indicador de ausência de saúde mental", refere Ricardo Gusmão. "As pessoas quando se suicidam é porque estão doentes", reforça. E quais são os sintomas a que devemos estar atentos? "Se a pessoa estiver mais taciturna, muito preocupada, cansada, com falta de apetite, com transtornos de sono, se arrumar os seus negócios, como se estivesse a preparar a sua partida...", enumera Fernando Castro Couto. No caso dos estudantes, na altura dos exames, exemplifica. "Tudo pode ser um sinal potencial", aponta.

Mas, por exemplo, no caso de Spade, a família referiu que estava bem na noite anterior. Fernando Castro Couto explica: "Quando uma pessoa passa pela depressão fica tão em baixo que não tem força para tentar o suicídio, mas quando há uma melhoria (e à volta os outros ganham esperança), a pessoa já tem energia para tentar."

Nem sempre a tentativa é bem sucedida. Nesses casos, Ricardo Gusmão conta que essas pessoas consideram "uma sorte ter sobrevivido, sentem mais gratidão do que arrependimento, a culpabilidade não é dominante". "A morte não é reversível", conclui.

