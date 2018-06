No Sem Filtro desta semana voltamos a ter como tema central a juventude. Falou-se de associações (pouco) juvenis, sobre estratégias políticas para promover a natalidade e sobre o que é preciso mudar nas universidades portuguesas.



O convidado desta semana foi o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Também à mesa, como habitualmente, estiveram Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP e moderadora do programa.



