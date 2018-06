A nova lei de bases da saúde vai prever financiamento plurianual em recursos humanos, equipamento e infraestruturas, assim como recomendar uma redução do investimento que os portugueses têm de fazer para “gozar de boa saúde”. Revelações feitas por Maria de Belém Roseira, presidente da Comissão para a revisão da lei de bases da saúde, documento que deverá ser apresentado ao Parlamento em Setembro.

“Vamos prever financiamento plurianual no que se refere a investimento com recursos humanos, infraestruturas e equipamentos e referir que é indispensável que nos aproximemos dos custos per capita dos países com que nos comparamos e da média da OCDE e da União Europeia”, referiu a presente da Comissão da revisão da lei de bases da saúde no segundo dia da Convenção Nacional da Saúde, evento que juntou 90 entidades na Culturgest, em Lisboa. Maria de Belém Roseira disse que deve “diminuir o esforço financeiro que a cada um é pedido para que possa gozar de boa saúde”.

PUB

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse esta quinta-feira que prevê que a nova lei de bases seja aprovada no próximo ano, a tempo do 40.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

PUB

A ex-ministra da Saúde defendeu ainda que o país precisa de “ter estabilidade nas políticas” e que estas “incorporem a evidência científica e a cultura da avaliação”.

Maria de Belém Roseira explicou que o texto da nova lei de bases está a ser trabalhado desde o início de Fevereiro deste ano e que apesar do grupo ser constituído por vários juristas – questão criticada por várias personalidades –, o grupo tem ouvido pessoas de várias áreas. “Temos de fazer a leitura integrada na Constituição da República, que tem de ser integrada na lei de bases. A saúde deve corrigir desigualdades sociais e territoriais e deve proporcionar o livre desenvolvimento da nossa personalidade. Ficará consagrado a Saúde como direito humano”, afirmou a responsável, explicando que é preciso olhar a saúde “enquadrada com os princípios e valores da ética médica, da autonomia, da justiça que estarão aqui vertidos”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A presidente da comissão disse que o SNS tem de ser organizado em rede, descentralizado, mais inteligente, mais humano, centrado nas pessoas e “tratando muito bem os seus recursos humanos” e que deve ter estabilidade política. “Haverá centralidade na promoção da saúde e prevenção da doença, referência à saúde mental, investigação para a saúde e em saúde muito valorizada, regras que consagrem autonomia e responsabilidade e que assentem nas carreiras de progressão dos profissionais com base em concursos verdadeiramente públicos”, afirmou. “O direito à formação e motivação dos profissionais é absolutamente indispensável”, acrescentou.

Maria de Belém Roseira defendeu que a saúde não é um custo, mas sim um investimento e que deve ser olhada “como um instrumento de combate à pobreza”. “As pessoas no centro do sistema não pode ser uma frase vazia. Quando classificamos saúde como um direito humano, daí decorrem duas coisas: que o SNS e o sistema de saúde nos sirvam adequadamente e que a política de saúde deve decorrer da evidência cientifica.”

PUB