Um homem, com cerca de 70 anos, morreu baleado nesta sexta-feira depois de ter resistido a um assalto com armas, num estabelecimento na Cova da Piedade, em Almada, confirmou fonte da PSP ao PÚBLICO.

PUB

O homem era dono do estabelecimento, situado na Rua Maria Lamas. De acordo com fonte policial, um grupo de quatro indivíduos terá entrado no estabelecimento, pelas 19h, ameaçando o dono com uma arma de fogo. “Exigiam o dinheiro que havia na caixa” e, como o dono ofereceu resistência, dispararam sobre ele. O homem foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, mas acabou por morrer.

Os quatro suspeitos puseram-se em fuga e continuam a monte. Pelos seus contornos, o caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.

PUB

PUB