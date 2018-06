A Academia das Ciências de Lisboa (ACL) vai disponibilizar, no domingo, um novo vocabulário ortográfico online, em www.volp-acl.pt, que permitirá "a pesquisa de mais de 215.000 entradas".

No comunicado enviado nesta sexta-feira, a ACL afirma que "este recurso contempla a variedade portuguesa da língua e segue a nova ortografia, podendo ser acedido gratuitamente", e inclui "informações sobre a classificação gramatical, indicação de pronúncia, e muitos outros elementos úteis".

A colocação online do novo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), no domingo, celebra o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e contou com o apoio do Instituto de Lexicologia e Lexicografia da Língua Portuguesa (ILLLP).

Esta é a primeira vez que a ACL apresenta uma página na Internet, inteiramente dedicada à língua portuguesa, "dando garantias de uma actualização diária dos dados lexicais", assinala a mesma fonte, acrescentando que, "do 'corpus' reunido no Vocabulário, cem mil vocábulos irão constituir a nomenclatura do novo Dicionário da Academia".

Os mais de 215.000 vocábulos que constituem o VOLP, além de informação sobre a classificação gramatical e indicação de pronúncia, refere as formas irregulares femininas e plurais de compostos.

A lista vocabular inclui nomes próprios, designadamente, antropónimos e topónimos entre outros.

"Apesar de a lista de entradas ter sido actualizada ortograficamente, as grafias, segundo a norma de [19]45 são pesquisáveis e remetem para as formas segundo o Acordo de 1990", refere a ACL, acrescentando que o VOLP "integra as formas não adaptadas ao português, ou seja, vocábulos de origem estrangeira que não se encaixam na matriz ortográfica portuguesa".

Relativamente aos estrangeirismos, a ACL adianta que "foram alvo de uma rigorosa selecção e são devidamente assinalados como tal".

Telmo Verdelho, presidente do ILLLP, citado pela ACL, afirma que o novo vocabulário "responde à necessidade de promover a unidade, a defesa e a abundância da língua, actualizando os vocabulários anteriores e promovendo o registo do fluxo inovador resultante do convívio interlinguístico e da criatividade lexical dos falantes e dos escritores".

A ACL assinala o "empreendimento demorado e trabalhoso" que sustenta o novo VOLP, pois, apesar de dar sequência às anteriores edições académicas, "foi elaborado inteiramente de novo".

A recolha lexical foi Ana de Castro Salgado, do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, coordenadora do projecto, e contou "com a colaboração de vários membros da ACL, especialmente no que concerne a termos pertencentes a diferentes áreas de especialidade".

No mesmo documento a ACL afirma-se "consciente de que há ainda muito trabalho pela frente", e "reconhece que este é um passo muito importante".

Para a ACL, "vivendo na era digital, este é um recurso que se impunha necessariamente à instituição".

