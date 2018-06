A entrada de Paulo Campos, um dos rostos do socratismo, para a nova Comissão Política Nacional (CPN) do PS, por indicação de Daniel Adrião, líder do Movimento Resgatar a Democracia, está a criar mal-estar no partido e na própria direcção nacional pelo facto de o antigo secretário de Estado das Obras Públicas estar a ser alvo de investigação por parte do Ministério Público (MP).

“Paulo Campos está a ser investigado por alegada gestão danosa nas Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias feitas durante a governação de José Sócrates e isso deveria ser motivo suficiente para que ficasse fora das listas dos órgãos nacionais do PS”, defende Rui Martins, eleito delegado ao Congresso da Batalha na lista de Daniel Adrião.

Ao PÚBLICO, Rui Martins mostra-se surpreendido com a opção de Daniel Adrião e apela ao antigo governante para suspender a sua participação na CPN, eleita quarta-feira à noite, na primeira reunião da Comissão Nacional do PS depois do Congresso da Batalha. Ontem mesmo, começou a circular online uma petição nacional, apelando a Paulo Campos para que “suspenda a sua participação na CPN enquanto estiver sob investigação pelos crimes de corrupção, gestão danosa, fraude fiscal, tráfico de influências e branqueamento de capitais no âmbito das PPP rodoviárias e que se chegar a ser constituído arguido renuncie a este órgão, que é tido, geralmente, como o primeiro passo para ser incluído numa lista de deputados para o Parlamento”.

Daniel Adrião alega que “Paulo Campos não está acusado de nada” e que as suas escolhas para CPN são iguais às de há dois anos. “São as mesmas pessoas que estiveram dois anos na CPN e sobre elas foi feita uma avaliação pelos delegados ao congresso que é positiva”, declarou o dirigente do PS. Sucede que, há dois anos, o antigo secretário de Estado de Sócrates não estava a ser investigado pelo MP.

Os quatro nomes indicados para a nova CPN são: Daniel Adrião (que, em Março, disputou as eleições directas com António Costa para secretário-geral do PS), Cristina Martins (que foi expulsa do PS depois de denunciar, em 2012, o caso das fichas falsas de militantes de Coimbra, tendo sido depois readmitida), Paulo Campos e José Carlos Pereira.

Na quarta-feira, a Visão adiantava no seu site que os quatro nomes indicados pelo Movimento Resgatar a Democracia “estão longe de agradar à direcção nacional” do partido, que, segundo a revista, terá tentado que Daniel Adrião integrasse a lista de António Costa e Ana Catarina Mendes. Mas, “devido à pressão dos seus apoiantes mais próximos", acrescentava a Visão, o dirigente nacional do PS deixou cair o acordo, mantendo as suas escolhas.

