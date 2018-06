O deputado e vice-presidente da distrital do PSD-Porto, Miguel Santos, está fora da corrida à liderança da maior estrutura do partido, uma decisão que acontece um dia depois de Alberto Machado ter anunciado a sua candidatura à presidência daquele órgão partidário.

Com a desistência de Miguel Santos, ex-vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, o número de candidatos passa para três: Alberto Machado, Alberto Santos e Rui Nunes.

“Esta decisão fundamenta-se no facto de não pretender contribuir para a actual proliferação de candidaturas que, na minha opinião, transcendem a prioridade do interesse colectivo, porque correspondem a subdivisões aritméticas, de cariz mais táctico do que propriamente substantivo", afirma em comunicado.

O coordenador político da campanha de Pedro Santana Lopes nas eleições directas do PSD afirma não se rever num processo em que não existem condições de estabelecer compromissos “perduráveis e sustentáveis” e para o qual diz não possuir "qualidades políticas e pessoas para desempenhar um papel activo”.

Descontente com uma disputa eleitoral entre quatro candidatos, o vice-presidente da poderosa distrital do Porto diz que se retira “livre e sem compromisso algum", mantendo apenas a "interpretação da necessidade futura de uma mudança efectiva na forma de fazer política no PSD do distrito do Porto, sem rupturas, nem suturas, mas privilegiando a participação dos militantes e a abertura do partido à sociedade civil”.

Ligado à distrital do Porto ao longo dos vários mandatos (Agostinho Branquinho, Marco António Costa, Virgílio Macedo, Bragança Fernandes), o ex-apoiante de Santana Lopes opta por desistir de ir a votos por não se rever na forma como está a decorrer o processo eleitoral, marcado pela guerra de lugares.

“Interpreto que se misturam pretensões e acomodações com causas e convicções políticas, não sendo claro, para mim, quais as que estão a ser priorizadas”, lê-se no comunicado, no qual Santos garante que não irá integrar qualquer órgão distrital de nenhuma das candidaturas, se esse cenário se vier a colocar.

Para muitos sociais-democratas, estas eleições para a distrital são uma prova de sobrevivência política. Para o ano há eleições legislativas e há deputados que podem ter o lugar em risco. Com Rui Rio na liderança do partido, é bem provável que haja mudanças a nível da lista de deputados.

Cancela debaixo de fogo

Em declarações ao PÚBLICO, o deputado Firmino Pereira disse que já esperava que Miguel Santos não fosse até ao fim, sobretudo a partir do momento em que começou a ser dada como certa a candidatura de Alberto Machado, actual líder da concelhia do Porto e presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, a única que o PSD ganhou nas eleições locais do ano passado.

Firmino Pereira vai apoiar a candidatura de Alberto Santos, que presidiu à Câmara de Penafiel, por se rever no projecto que apresenta para o distrito. “A sua experiência autárquica pode ajudar o PSD a mudar o xadrez político autárquico no distrito em 2021”, vaticina, deixando críticas ao líder da concelhia do PSD de Gaia, Cancela Moura, que apoia a candidatura de Alberto Machado.

“Não tenho nada contra Alberto Machado, mas não me revejo nalgumas pessoas que estão no seu projecto”, afirma numa alusão a Cancela Moura que chegou a ter garantida uma vice-presidência na candidatura de Alberto Santos. “Cancela Moura estava na lista de Alberto Santos e, num passo de mágica, rasgou o compromisso. O seu comportamento é reprovável”, atira, declarando que este episódio o fez mudar de opinião em relação às eleições para a distrital.

Estava numa posição de não me envolver, mas tendo em conta os contornos que surgiram, o meu espírito social-democrata sai em defesa da candidatura de Alberto Santos”, justifica o deputado.

As eleições para a distrital do PSD-Porto estão marcadas para o dia 30 de Junho e o actual presidente, Bragança Fernandes, candidata-se com uma lista própria à presidência da Mesa da Assembleia Distrital, e a candidatura de Alberto Machado vai apoiá-lo, disse ao PÚBLICO fonte próxima o candidato.

