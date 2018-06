Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se com o Presidente russo Vladimir Putin no dia 20 deste mês, no Kremlin, em Moscovo. O Presidente da República pediu, nesta sexta-feira, autorização à Assembleia da República para prolongar a sua viagem à Federação Russa, para a qual já tinha o assentimento do Parlamento, mas apenas para os dias 19 e 20, de forma a poder assistir ao jogo da selecção portuguesa contra Marrocos, que se realiza no dia 20, no Estádio Luzhniki Stadium, na capital russa.

Tendo em conta o pedido agora enviado ao Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa deverá encontrar-se com Vladimir Putin no Kremlin apenas depois de assistir ao jogo de futebol, fazendo com que o seu regresso a Portugal ocorra mais tarde do que estava previsto e só chegue a Lisboa no dia seguinte.

A selecção nacional, que se estreia no Campeonato do Mundo no dia 15 frente à Espanha, terá sempre nas bancadas a presença de pelo menos uma das mais altas individualidade do Estado. No primeiro jogo, em Sochi, será Eduardo Ferro Rodrigues; no segundo o Presidente da República; e no terceiro, no dia 25, frente ao Irão orientado por Carlos Queiroz, estará António Costa.

Apesar de não contrariar os apelos de diversas organizações de direitos humanos aos líderes políticos mundiais para não vão à cerimónia de abertura, como forma de protesto aos atropelos aos direitos humanos que dizem ser cometidos pelo regime de Vladimir Putin, Marcelo Rebelo de Sousa aproveita a passagem por Moscovo para o seu primeiro encontro com o homólogo russo.

No jantar que ofereceu à selecção portuguesa - jogadores, equipa técnica e staff da federação - nesta quarta-feira para assinalar a partida para a Rússia, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a equipa é "um factor de unidade nacional" e reiterou o pedido que fez há dois anos antes de partirem para o Europeu de França: "Sejam os melhores dos melhores".

