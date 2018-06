Descriminações incompreensíveis

Um dos grandes óbices à instauração em Portugal de uma socia-democracia avançada é o temor reverencial com que, em matéria de impostos, são tratadas as grandes empresas que operam em Portugal.

No programa da SIC "Jornal de Negócios", José Gomes Ferreira falou da sua indignação ("sic") em matéria de benefícios fiscais, quando referiu que a EDP, face a um lucro de 1100 milhões de euros, pagou 28 milhões de impostos, ou seja cerca de 2,5%, valor muito inferior ao expectável.

Não é possível que os cidadãos não sintam o mesmo, quando na Assembleia da República se clama que não há dinheiro para pagar as reivindicações de alguns sectores que se sentem justamente defraudados. Impõe-se pôr um travão às injustiças flagrantes que impedem que seja prosseguido o percurso em que tantos de nós querem continuar a confiar.

Ana Maria Mota, Porto

Nunca mais

Quase um ano depois daquele maldito 17 de Junho, em Pedrógão Grande, importa trabalhar para que a tragédia não volte a acontecer, mas que não sejam palavras ocas como os fogos que se seguiram, em Outubro, na região Centro, trataram de comprovar. Nunca mais transformem as populações em Protecção Civil, enfrentando os fogos, nem convertam comandantes de bombeiros em arguidos suspeitos de homicídio por negligência. Nunca mais digam que a culpa foi da descarga eléctrica, justificando as decadentes políticas públicas que têm queimado os territórios mais desfavorecidos. Nunca mais sejam ingratos, dar uma pensão miserável a um bombeiro que ficou inválido naquele inferno. Nunca mais tentem disfarçar as injustiças económicas e sociais desta gente, o desprezo, confirmado pelo facto de, passado todo este tempo, muito dos afectados pelos incêndios ainda não viram estabelecidos os serviços de telecomunicações e alguns desalojados continuarem a viver em tendas.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Dia de Portugal

Segundo parece, o Dia de Portugal, Camões e Comunidades já foi celebrado em Olivença. Passei lá uma vez, vi um estabelecimento comercial com a palavra Pesoa e um ninho de cegonha na igreja que sei ter arte manuelina; não falei com a cegonha, porque não sou S. Francisco de Assis e porque não me interessa nada se ela tem sotaque espanhol ou português. Tendo alguns conhecimentos de História, li que houve umas flores de laranjeira numa guerra entre os dois povos peninsulares irmãos de que resultou a perda daquela terra para os espanhóis. Se Angela Merkel ouvisse falar de tal coisa, não iria regatear mais um sorriso.

Agora mais a sério. Se o La Caixa - que suponho ser um banco da actual Espanha - patrocina o desenvolvimento de terras nossas fronteiriças com Espanha e nós vamos celebrar o 10 de Junho a Olivença, o embate futebolístico no Mundial promete.

Antides Santo, Leiria.

