A contabilidade manda nas nossas vidas. Dois tristes exemplos: não nos deixa gastar mais do que ganhamos e os anos que vivemos são descontados naqueles que nos restam.

No entanto, há uma contabilidade que pode jogar a nosso favor. É uma questão de equilibrar as más experiências a que não conseguimos fugir com pequenos prémios a nós próprios.

O modelo mais simples é um prazer por cada castigo. Seca é seca. Podemos estar com um sorriso falso, com os músculos da cara a doer de tanto rictus, mas sabemos que aquilo é uma seca.

Depois de uma seca concedemos a nós próprios uma recompensa: uma soneca, por exemplo. É permitido acumular sonecas, mas não pode haver seca sem soneca. Se levarmos com cinco secas seguidas, somos obrigados a concedermo-nos cinco sonecas.

Por cada seca, uma soneca: é o mínimo. Mas ninguém nos pode impedir de sermos mais ambiciosos com as nossas vidas. Porque não ser careiro e atribuir cinco sonecas por cada seca? Ou dez?

É uma contabilidade que nos está na alma. Durante uma seca particularmente miserável podemos decidir que vamos conceder 15 sonecas por aquela seca.

Quem diz soneca diz um filminho ou um gelado ou um cigarrinho ou um passeio. Também se pode pedir sonecas emprestadas. Porque não? Apetece-nos dar um passeio, fumar um charuto, ir ver um filme e comer um gelado? Fica-se a dever uma seca. Ou, caso se esteja a um para 15, ainda se tem direito a mais 11 sonecas antes de pagar com uma seca. Sweet. Cada um manda em cada um. É uma contabilidade perfeita.

