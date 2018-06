Em véspera do encontro do G7, Macron e Trump trocaram “avisos” e ameaças, sugerindo que a reunião entre os líderes mundiais deverá ser marcada por uma forte tensão. O Presidente francês destaca o isolamento dos Estados Unidos no encontro e lembra que “nenhum líder dura para sempre”, ameaçando juntar-se aos restantes governantes do G7 numa repreensão ao Presidente norte-americano. Já Donald Trump culpa França e Canadá pela tensão comercial que marcará o encontro, afirmando que os dois países estão a prejudicar a economia norte-americana.

PUB

A cimeira, que arranca esta sexta-feira no Canadá, reúne sete das maiores economias do mundo. Além de Estados Unidos, França e Canadá, o grupo inclui a Alemanha, a Itália, o Japão e o Reino Unido. A reunião deverá ser marcada pela recente decisão da Administração americana de acabar com a isenção de taxas alfandegárias sobre o México, o Canadá e a União Europeia, que já motivou uma queixa de Ottawa contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Talvez o Presidente americano não se importe de ficar isolado, mas nós também não nos importamos de assinar um acordo entre os seis, se isso for necessário", vincou o Presidente francês no Twitter. “Porque estes seis países representam valores, representam um mercado económico que tem o seu peso na História e que é uma verdadeira força internacional”, justificou Macron.

PUB

“Podem dizer que o Presidente dos Estados Unidos não quer saber disso. Talvez não. Mas nenhum líder é para sempre”, lembrou Emmanuel Macron, numa conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

As declarações do Presidente francês mereceram resposta do homólogo norte-americano. “Por favor, digam ao primeiro-ministro Trudeau e ao Presidente Macron que eles estão a impor imensas tarifas aos EUA e a criar barreiras não-monetárias”, escreveu, acusando o Canadá de estar a prejudicar os agricultores norte-americanos. “Ansioso por os ver amanhã”, termina Trump.

Numa segunda publicação, o Presidente norte-americano volta ao ataque, desta vez dirigido a um dos mais antigos aliados dos EUA, o Canadá. “O primeiro-ministro Trudeau está tão indignado, trazendo à baila a relação que os Estados Unidos tiveram ao longo dos anos e todo o tipo de coisas… Mas ele não fala do facto de nos estarem a cobrar até 300% nos lacticínios — prejudicando os nossos agricultores, matando a nossa agricultura”, acusou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Acabem com as vossas tarifas e já nos entendemos melhor”, diria numa terceira publicação.

PUB